После смерти волгоградского врача облкомздрав усилил экспертный совет по пневмониям





Бывший главный врач волгоградской поликлиники №3 Ирина Гайдук выведена из состава экспертного совета по анализу смертности взрослого и детского населения Волгоградской области от пневмоний. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения в приказ облкомздрава были внесены спустя полгода после смерти известного волгоградского врача, скончавшейся от коронавирусной пневмонии.

Ирина Гайдук стала членом экспертного совета 10 июля, а спустя неделю ее не стало – она заболела коронавирусом и не пережила осложнений этого заболевания. В облкомздраве решили усилить экспертный совет, куда ранее входили руководители комитета здравоохранения Волгоградской области и главные врачи медучреждений региона, доцентами, завкафедрами и профессорами Волгоградского медуниверситета. Практикующие врачи, ученые и чиновники, как и ранее, будут заниматься изучением медицинской документации, связанной с лечением коронавирусных пневмоний, причин допущенных ошибок, соблюдением стандартов оказания медпомощи таким пациентам и т.д.

Напомним, у всех скончавшихся от коронавирусной инфекции жителей Волгоградской области была диагностирована двусторонняя пневмония.



