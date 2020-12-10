«Я привился»: масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Волгограде после совещания с губернатором
Здравоохранение 10.12.2020 16:06
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10.12.2020 16:06
Сегодня защиту от COVID-19 получили добровольцы — представители профессий из группы риска. Как уточнили ИА "Высота 102" в областной администрации, 1000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили в Волгоградскую область и были распределены в прививочные центры. В Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке создано 12 таких центров, где прививают добровольцев.
Старт массовой вакцинации от коронавируса в Волгоградской области дал сегодня губернатор Андрей Бочаров, который утром провел оперативное совещание, посвященное вакцинации от COVID. "В соответствии с планом проведения иммунизации, на первом этапе вакцинируются медицинские работники, работники образования и социальной сферы. Обращаю ваше внимание, что вакцинация должна происходить исключительно на добровольной основе", - заявил глава региона.
В Волгограде прививочные центры заработали на базе городских поликлиник №№ 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц №№ 7, 15, 16. В Волжском — на базе больницы имени С.З. Фишера, в Камышине — горбольницы №1, в Урюпинске и Михайловке — районных центральных больниц. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
"Считаю, что человек должен использовать любую возможность, чтобы снизить вероятность заболевания. Поэтому я привился", — рассказал акушер-гинеколог ГУЗ "РД №1" Сергей Шулепин. Его коллега акушер-гинеколог ГУЗ "РД №1" Екатерина Попова также получила защиту от COVID-19. "Я с самого начала хотела сделать прививку, как только узнала об испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Лучше прививки защиты нет. Самочувствие после укола у меня прекрасное. Теперь буду ждать второй дозы", — отметила доброволец.
Вторая партия из 1156 доз будет поставлена до конца декабря. Таким образом, 1356 прививок получат медицинские работники, по 400 — учителя и сотрудники социальной сферы.
Инъекции предназначены для лиц в возрасте от 18 до 60 лет и противопоказаны тем, кто имеет определенные хронические заболевания. Препарат "Спутник V" — двухкомпонентный. После введения первой дозы должен пройти 21 день, после чего вводится вторая компонента. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.
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