



Команда «Киквидзе» из Волгоградской области сегодня, 18 июля, стартовала на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в формате 6 на 6 с двух побед. По данным региональной Федерации футбола, «Киквидзе» по итогам группового этапа вышел в плей-офф турнира «Белые ночи», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Отметим, в состязаниях принимают участие 48 лучших любительских коллективов из 45 регионов России. Участники были разделены на 16 групп по три команды в каждой. «Киквидзе» соперничал с «Солваром» из Казани и «Сарпинским районом» из Калмыкии.

В стартовом матче наша команда при поддержке своих болельщиков с трибун местного стадиона одержала волевую победу над «Солваром». Соперники из Татарстана забили два мяча уже в первые 10 минут встречи, но волгоградцы успели отыграться до перерыва. Во втором тайме «Киквидзе» играл с явным преимуществом и забил трижды подряд. «Солвар» отыграл один мяч, но затем Артур Григорян дальним ударом в ближний угол восстановил отрыв в три гола. До конца матча казанцы забили четвертый мяч, однако итоговую победу волгоградская дружина одержала уверенно - 6:4.

Во втором поединке «Киквидзе» противостоял «Сарпинский район». Футболисты из Калмыкии открыли счет, на что через несколько минут мощным выстрелом с угла поля ответил Дамир Киясов. Волгоградцы затем вышли вперед - комбинацию после розыгрыша углового завершил Иван Егоров. Вскоре после отбора мяча в центре поля увеличил преимущество Артур Григорян. По завершении первой половины «Киквидзе» лидировал со счетом 4:1.

После перерыва «Сарпинский район» в голевой и динамичной перестрелке догнал соперников и сделал счет равным 5:5. Но все же класс волгоградского коллектива сказался в решающий момент. В концовке противостояния после розыгрыша красивой комбинации и передачи Егорова Григорян продолжил свою результативную серию и оформил окончательный счет матча - 8:5. По итогам двух туров Егоров и Григорян входят в топ-3 лучших бомбардиров состязаний.

Таким образом, «Киквидзе» одержал две победы и выиграл свою группу. Теперь в стадии плей-офф, начиная с раунда 1/16 финала, волгоградский клуб поборется за главный трофей турнира. Соревнования завершатся 20 июля.

Фото: ФК «Киквидзе» /vk.com



