ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье Орешкину

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска бывшего судьи арбитражного суда Волгоградской области Сергея Орешкина, который пытался оспорить прекращение почетной отставки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ВС РФ, Орешкин обжаловал решение ККС Волгоградской области о прекращении отставки, вынесенное 25 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Орешкин был лишен мантии на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Данная статья предусматривает прекращение отставки судьи в случае «существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения положений настоящего закона или кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи, умаляющего авторитет судебной власти».

Решение было принято после проверки информации о совершении экс-судьей ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Прекращение отставки судьи на указанном основании, напомним, автоматически лишает его предусмотренных законом привилегий.





Сергей Орешкин находился в почетной отставке с 2018 года. Работал какое-то время в администрации Волгограда.