Общество

ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье Орешкину

Общество 18.07.2025 18:32
0
18.07.2025 18:32


Верховный суд России отказал в удовлетворении иска бывшего судьи арбитражного суда Волгоградской области Сергея Орешкина, который пытался оспорить прекращение почетной отставки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ВС РФ, Орешкин обжаловал решение ККС Волгоградской области о прекращении отставки, вынесенное 25 апреля 2025 года. 

Ранее сообщалось, что Орешкин был лишен мантии на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской  Федерации». Данная статья предусматривает прекращение отставки судьи в случае «существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения положений настоящего закона или кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи, умаляющего авторитет судебной власти».

Решение было принято после проверки информации о совершении экс-судьей ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Прекращение отставки судьи на указанном основании, напомним, автоматически лишает его предусмотренных законом привилегий.


Сергей Орешкин находился в почетной отставке с 2018 года. Работал какое-то время в администрации Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.07.2025 20:47
Общество 18.07.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 19:59
Общество 18.07.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 19:35
Общество 18.07.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 19:14
Общество 18.07.2025 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 17:51
Общество 18.07.2025 17:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2025 17:33
Общество 18.07.2025 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 16:48
Общество 18.07.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 16:34
Общество 18.07.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 15:21
Общество 18.07.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 15:00 Реклама
Общество 18.07.2025 15:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2025 14:13
Общество 18.07.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 13:45
Общество 18.07.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 12:28
Общество 18.07.2025 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2025 11:18
Общество 18.07.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2025 10:51
Общество 18.07.2025 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:47
Под Волгоградом на месте бывшей АГЗС образовалось ядовитое озероСмотреть фотографии
20:19
Волгоградский клуб «Киквидзе» вышел в плей-офф мини-футбольного турнира «Белые ночи» Смотреть фотографии
19:59
Под Волгоградом фермер снял озеро с вареными ракамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
Под Волгоградом автомобили застряли в многокилометровых пробкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
В Урюпинске появились временные бюсты убитых царя и цесаревичаСмотреть фотографии
18:32
ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье ОрешкинуСмотреть фотографии
18:01
Эксклюзив ИА «Высота 102»: Андрей Кривов поделился планами по развитию СК «Ротор»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгограде новую трубу установили на котельной в Ворошиловском районеСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде мужчина погиб под колесами поездаСмотреть фотографии
17:33
Валентин Дроздов возглавил поликлинику №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцев срочно эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
17:10
В Волгограде с осужденного главы ООО «РСА» Васильева взыскали 160 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградской области лейтенанты полиции спасли женщину из горящего домаСмотреть фотографии
16:46
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и АзииСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области ищут специалистов на 12 тысяч местСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде оставшийся без трамвая Ангарский с 21 июля усилят автобусамиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградцев просят выбрать имена трем новорожденным бельчатамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Член ОП Жуков тезисно изложил суть нового закона о бездомных собакахСмотреть фотографии
15:00
Волгоградцам назвали идеальное время для оформления подписки на электронные квитанцииСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом водитель кроссовера погиб, слетев с трассыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Под Волгоградом зарядка от телефона сожгла домСмотреть фотографии
14:39
Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынкаСмотреть фотографии
14:13
Детские кости и череп нашли в земле на ул. Фонтанной в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В ЦПКиО и Комсаду пройдут вечера памяти Михаила ГоршенёваСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы выпустили в Волгу 3000 мальков осетраСмотреть фотографии
12:49
Медведь на Камчатке порвал 43-летнюю туристку из СаратоваСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде форелевое хозяйство поймали на отсутствии договора с регоператоромСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «алкозомби» размозжил голову сводному братуСмотреть фотографии
12:07
СМИ: во Франции цинично переименовали бульвар СталинградСмотреть фотографии
11:18
МЧС: Мощный шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 