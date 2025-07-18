Под Волгоградом фермер снял озеро с вареными раками











Фермер из Ленинского района Волгоградской области зафиксировал жуткие кадры на озере Золотое. Николай Злыднев показал последствия страшной жары в обмелевшем водоеме – мертвую рыбу и раков с покрасневшими спинками.

- Посмотрите, как гибнет природа. Вода закипела после 40-градусной жары. Вот карасики какие, их минуты сочтены. Озеро почти высохло, запах стоит непередаваемый. Еще зимой мы снимали подводный мир, а сейчас здесь потресканная земля. За остатками рыбы прилетели бакланы, чайки и даже пеликаны. А раки здесь буквально сварились. Волго-Ахтубинскую пойму называют жемчужиной России, но на нее она мало похожа. Вот рыба буквально зарывается. Такая беда творится. Это только середина лета. А зимой остальное промерзнет, - переживает автор ролика.



Напомним, в конце июня фермер снимал это же озеро с погибшими обитателями водоема. Тогда он связал эти печальные последствия с недостатком воды после окончания паводка. В то же время Николай Злыднев в своих видеороликах показывает и другие водоемы Волго-Ахтубинской поймы, которые не затронули эти неблагоприятные явления и где можно наловить много рыбы.



Видео Николая Злыднева VK.com





