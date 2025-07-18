Общество

На мосту под Волгоградом ввели ограничения для грузовиков

Общество 18.07.2025 21:40
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18.07.2025 21:40


В Волгоградской области ввели ограничения для грузовых автомобилей на мосту через балку Блинникова, который находится  на автомобильной дороге «Червлёное – Калач-на-Дону». По данным облкомтранса, общественного и легкового автотранспорта они не коснутся.

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом через Волгоград. При этом движение только для большегрузов будет разрешено в период с 23 ч 00 мин до 05 ч 00 мин. Это обусловлено действующим запретом на проезд тяжелых транспортных средств в дневное время по областному центру. 

Об ограничениях движения водителей проинформируют с помощью щитов и знаков и указанием направлений объезда. 


Временный запрет будет  действовать до устранения образовавшихся дефектов и повреждений, добавили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Фото V102.RU (архив) и облкомтранса

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