На мосту под Волгоградом ввели ограничения для грузовиков

В Волгоградской области ввели ограничения для грузовых автомобилей на мосту через балку Блинникова, который находится на автомобильной дороге «Червлёное – Калач-на-Дону». По данным облкомтранса, общественного и легкового автотранспорта они не коснутся.
Водителям предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом через Волгоград. При этом движение только для большегрузов будет разрешено в период с 23 ч 00 мин до 05 ч 00 мин. Это обусловлено действующим запретом на проезд тяжелых транспортных средств в дневное время по областному центру.
Об ограничениях движения водителей проинформируют с помощью щитов и знаков и указанием направлений объезда.
Временный запрет будет действовать до устранения образовавшихся дефектов и повреждений, добавили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Фото V102.RU (архив) и облкомтранса