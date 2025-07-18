В Урюпинске появились временные бюсты убитых царя и цесаревича

В Урюпинске Волгоградской области появились бюсты Николая II и цесаревича Алексея, но лишь на время проведения молебна по невинно убиенным членам царской семьи Романовых. Организаторами молебна стали казаки Хоперского казачьего округа совместно с Урюпинской и Новоаннинской епархией. К бюстам царя и цесаревича также возложили цветы. Однако после окончания мероприятия бюсты исчезли.

Представители казачьего округа пояснили ТГ «Осторожно, новости», что их установили специально для молебна, однако признались, что хотели бы видеть их на Аллее павших борцов постоянно. Однако для этого необходимо выйти с соответствующей инициативой и получить разрешение местных властей.



Интересно, что несколько десятков лет назад в том сквере стоял памятник Сталину.

