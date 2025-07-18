Общество

Депутат Госдумы назвал «французским стыдом» переименование бульвара Сталинграда

Общество 18.07.2025 21:12
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18.07.2025 21:12


Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов резко раскритиковал решение властей французского города Драпа о переименование бульвара Сталинграда в Рив-дю-Пайон. Напомним, замммэра Драпа Александра Руссо заявила, что Сталинградская битва – это не повод для гордости, и что Франции стоит чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.

- Французский стыд. Пятая республика отказывается от Победы над нацизмом. Это именно так! Той самой, что наши деды все-таки добились вместе. Пусть трусливые власти позорно сдали страну нацистам, но движение Сопротивления во главе со «Сражающейся Францией» де Голля сделало немало для окончательной Победы. Той самой, что наши деды все-таки добились вместе. Пусть трусливые власти позорно сдали страну нацистам, но движение Сопротивления во главе со «Сражающейся Францией» де Голля сделало немало для окончательной Победы, - написал депутат в соцсетях.

В Сталинградской битве наши деды положили начало краху той самой армии, что маршировала по Парижу, напомнил Андрей Гимбатов.  Только благодаря «не имеющего значения» событию Франция в принципе смогла вернуться на карту, заявил депутат.

- Один Дом Павлова у нас в Сталинграде держался 58 дней – в полтора раза дольше, чем вся Франция... Теперь хотят забыть, благодаря кому Франция и вся Европа смогли освободиться!! – продолжил автор.

По мнению депутата, «это никакая не ошибка, не глупость мелких чиновников крошечного городка».

- Завтра переименуют и другие улицы и парки. Программа простая. Стирают памятники, улицы, потом страницы учебников. Так и перекуют мозги.  Но мы не допустим умаления роли нашей Великой Победы! Сталинград бессмертен. Победа будет за нами! – заключил Андрей Гимбатов.

Напомним, ранее решение властей французского города о переименовании бульвара осудили в посольстве России в этой стране.

Фото Андрей Гимбатов t.me

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