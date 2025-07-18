Под Волгоградом на месте бывшей АГЗС образовалось ядовитое озеро

В Волжском Волгоградской области из подземных цистерн произошла утечка неизвестной жидкости. По данным контрольного управления мэрии городского округа, на территории бывшей автогазозаправочной станции по адресу 6-ая автодорога, 20б неизвестные выкопали резервуар, в результате чего на месте котлована образовалось озеро из смеси черного цвета, похожей на нефтепродукты. Вторую цистерну, видимо, тоже пытались откопать, однако довести умысел до конца им не удалось.
В мэрии уточнили, что разрешения на земляные работы на месте бывшей АГЗС не выдавалось . По факту произошедшего составлен административный протокол.
- На месте работают правоохранительные органы для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности, - заявили в администрации.
Фото администрации Волжского t.me