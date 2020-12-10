«Пятёрочка» поддержала врачей двух больниц Волгограда





Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды»,продолжает оказывать поддержку сотрудников медучреждений по всей стране. Бесплатные продукты и бытовая химия были направлены сотрудникам двух больниц Волгограда: Клинической больницы №4 и Детской клинической инфекционной больницы.

В медицинских учреждениях, получивших помощь, работают около 450 сотрудников. Всего медикам в эти больницы было доставлено более 850 килограмм продуктов и гигиенических средств. Доставку продовольствия в удобное для медицинских учреждений время взяли на себя волонтёры Фонда «Русь», сообщает ИА «Высота 102».

«Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка. Вместе с волонтёрами Фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», - комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.