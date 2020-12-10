«Пятёрочка» поддержала врачей двух больниц Волгограда

Экономика 10.12.2020 12:03
0
10.12.2020 12:03
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды»,продолжает оказывать поддержку сотрудников медучреждений по всей стране. Бесплатные продукты и бытовая химия были направлены сотрудникам двух больниц Волгограда: Клинической больницы №4 и Детской клинической инфекционной больницы.
В медицинских учреждениях, получивших помощь, работают около 450 сотрудников. Всего медикам в эти больницы было доставлено более 850 килограмм продуктов и гигиенических средств. Доставку продовольствия в удобное для медицинских учреждений время взяли на себя волонтёры Фонда «Русь», сообщает ИА «Высота 102».
«Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка. Вместе с волонтёрами Фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», - комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.
Реклама
ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитовании10.12.2020 13:43
Экономика 10.12.2020 13:43
Жительница Волгограда получила грант в 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса10.12.2020 11:58
Экономика 10.12.2020 11:58
С нового года волгоградцы могут оказаться во тьме10.12.2020 09:02
Экономика 10.12.2020 09:02
В Волгоградской области за год сахар подорожал в два раза10.12.2020 08:20
Экономика 10.12.2020 08:20
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей09.12.2020 16:44
Экономика 09.12.2020 16:44
Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay09.12.2020 13:18
Экономика 09.12.2020 13:18
ТОП блинных, хинкальных и шашлычных Волгограда09.12.2020 10:58
Экономика 09.12.2020 10:58
Крупнейших должников по зиме считают09.12.2020 09:30
Экономика 09.12.2020 09:30
Волгоградская область получит новый транш из федерального бюджета «на поддержку штанов»08.12.2020 14:36
Экономика 08.12.2020 14:36
Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян08.12.2020 14:28
Экономика 08.12.2020 14:28
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентам08.12.2020 12:53
Экономика 08.12.2020 12:53
Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%08.12.2020 09:18
Экономика 08.12.2020 09:18
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых07.12.2020 17:02
Экономика 07.12.2020 17:02
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»07.12.2020 15:41
Экономика 07.12.2020 15:41
ВТБ представил новый интернет-банк для клиентов07.12.2020 11:54
Экономика 07.12.2020 11:54
Реклама