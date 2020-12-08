Происшествия

Страшная авария у «Волгоград Арены»: в расплющенном авто погиб водитель

Происшествия 08.12.2020 22:32
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08.12.2020 22:32


Водитель «ВАЗ-2115» погиб сегодня вечером около стадиона «Волгоград Арена» в ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. От удара машины разбросало по проезжей части проспекта имени Ленина.

У автомобиля «Киа» снесло переднюю часть кузова, а «пятнадцатая» превратилась в груду железа. Отечественную легковушку сильно расплющило, отвалились колеса.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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