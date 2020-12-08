



Водитель «ВАЗ-2115» погиб сегодня вечером около стадиона «Волгоград Арена» в ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. От удара машины разбросало по проезжей части проспекта имени Ленина.





У автомобиля «Киа» снесло переднюю часть кузова, а «пятнадцатая» превратилась в груду железа. Отечественную легковушку сильно расплющило, отвалились колеса.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области