Происшествия 08.12.2020 22:32
0
08.12.2020 22:32
Водитель «ВАЗ-2115» погиб сегодня вечером около стадиона «Волгоград Арена» в ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД. От удара машины разбросало по проезжей части проспекта имени Ленина.
У автомобиля «Киа» снесло переднюю часть кузова, а «пятнадцатая» превратилась в груду железа. Отечественную легковушку сильно расплющило, отвалились колеса.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В стиле 90-х: молодые разбойники учинили беспредел с кастетом в Волгограде08.12.2020 16:00
Происшествия 08.12.2020 16:00
Водитель умер после столкновения с опорой в Волгоградской области08.12.2020 09:49
Происшествия 08.12.2020 09:49
Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)07.12.2020 14:09
Происшествия 07.12.2020 14:09
Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одежды07.12.2020 12:38
Происшествия 07.12.2020 12:38
В Волгограде наивность стоила воспитательнице детсада 300 тысяч рублей07.12.2020 11:23
Происшествия 07.12.2020 11:23
В Волгограде от удара на перекрестке раскидало иномарки: досталось троллейбусу (ВИДЕО)07.12.2020 10:32
Происшествия 07.12.2020 10:32
Грузовой фургон загорелся после ДТП с BMW в Волгоградской области07.12.2020 10:08
Происшествия 07.12.2020 10:08
В Волгограде вандалы атаковали сквер у храма Александра Невского06.12.2020 20:28
Происшествия 06.12.2020 20:28
В Волгограде 14-летний мальчик скончался от отравления угарным газом06.12.2020 11:40
Происшествия 06.12.2020 11:40
В Волгограде в дорожную технику влетела «Лада Приора»06.12.2020 11:16
Происшествия 06.12.2020 11:16
В Волгограде два автомобиля врезались в деревья06.12.2020 09:38
Происшествия 06.12.2020 09:38
В Волгограде на территории кондитерской фабрики произошел пожар05.12.2020 11:14
Происшествия 05.12.2020 11:14
В Волгограде автоцистерна отбросила подростка на переходе (ВИДЕО)05.12.2020 10:26
Происшествия 05.12.2020 10:26
В Волгограде иномарка налетела на бетонный блок: две женщины в больнице05.12.2020 10:19
Происшествия 05.12.2020 10:19
На роковой трассе в Волгоградской области - новая смерть05.12.2020 10:11
Происшествия 05.12.2020 10:11
Реклама