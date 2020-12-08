Политика

Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабря

Политика 08.12.2020 16:19
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08.12.2020 16:19


330 депутатов Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о переходе Волгоградской области на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», семеро человек выступили против, еще восемь – воздержались. Окончательное принятие документа состоится на завтрашнем на пленарном заседании российского парламента. 

Народные избранники одобрили поправку депутата Госдумы от Волгоградской области Александра Носова, который предложил перевести стрелки часов в регионе на час назад уже 27 декабря в 02.00. Инициатива депутата Алимовой перенести момент вступления закона в силу до 2023 года не нашла поддержки у коллег. «За» проголосовали только 43 человека, 2- «против», 1 – «воздержался».
Коммунистка Ольга Алимова выступила с разгромной речью, отметив, что Госдума создает грустный прецедент по отмене итогов референдума. Она напомнила депутатам, что в 2018 году на общенародном голосовании 680 тысяч человек, или 55% жителей Волгоградской области, проголосовали за переход на волгоградское время.
«Может, в регионе упал метеорит – почему стрелки не могут работать в прежнем режиме? Разработчики законопроекта не представили экономического расчета. Это удивительно. Научного и медицинского обоснования тоже нет. Академия наук против принятия проекта. К тому же, отменять итоги референдума можно только путем нового референдума», - говорит Алимова.
Парламентарий от региона, член партии «Единая Россия» Татьяна Цыбизова, заявила, что на  документ имеется положительное заключение правового управления Госдумы. Кроме того, поступили положительные отзывы из 45 законодательных органов страны. 
«КПРФ использует эту тему для политической дестабилизации общества. Наш оппонент немного лукавит и искажает действительность. Нет никакой отмены референдума. Прерогативой принятия решения по вопросу о смене часовой зоны обладает именно Госдума», - подчеркнула Цыбизова. По ее словам, расходов из бюджета на реализацию инициативы не потребуется. «Затраты населения мы просчитывали. За счет экономии, которая образуется за счет зимнего часа, который является наиболее активным трудовым временем, люди больше сэкономят, чем в летний вечерний час», - считает депутат от региона.
Полная запись выступлений в Госдуме Ольги Алимовой и Татьяны Цыбизовой - в видеоматериале.

      

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