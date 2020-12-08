Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабря

Политика 08.12.2020 16:19
0
08.12.2020 16:19
330 депутатов Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о переходе Волгоградской области на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», семеро человек выступили против, еще восемь – воздержались. Окончательное принятие документа состоится на завтрашнем на пленарном заседании российского парламента.
Народные избранники одобрили поправку депутата Госдумы от Волгоградской области Александра Носова, который предложил перевести стрелки часов в регионе на час назад уже 27 декабря в 02.00. Инициатива депутата Алимовой перенести момент вступления закона в силу до 2023 года не нашла поддержки у коллег. «За» проголосовали только 43 человека, 2- «против», 1 – «воздержался».
Коммунистка Ольга Алимова выступила с разгромной речью, отметив, что Госдума создает грустный прецедент по отмене итогов референдума. Она напомнила депутатам, что в 2018 году на общенародном голосовании 680 тысяч человек, или 55% жителей Волгоградской области, проголосовали за переход на волгоградское время.
«Может, в регионе упал метеорит – почему стрелки не могут работать в прежнем режиме? Разработчики законопроекта не представили экономического расчета. Это удивительно. Научного и медицинского обоснования тоже нет. Академия наук против принятия проекта. К тому же, отменять итоги референдума можно только путем нового референдума», - говорит Алимова.
Парламентарий от региона, член партии «Единая Россия» Татьяна Цыбизова, заявила, что на документ имеется положительное заключение правового управления Госдумы. Кроме того, поступили положительные отзывы из 45 законодательных органов страны.
«КПРФ использует эту тему для политической дестабилизации общества. Наш оппонент немного лукавит и искажает действительность. Нет никакой отмены референдума. Прерогативой принятия решения по вопросу о смене часовой зоны обладает именно Госдума», - подчеркнула Цыбизова. По ее словам, расходов из бюджета на реализацию инициативы не потребуется. «Затраты населения мы просчитывали. За счет экономии, которая образуется за счет зимнего часа, который является наиболее активным трудовым временем, люди больше сэкономят, чем в летний вечерний час», - считает депутат от региона.
Полная запись выступлений в Госдуме Ольги Алимовой и Татьяны Цыбизовой - в видеоматериале.
Реклама
Непыльная работа на дому: депутаты Волгоградской облдумы на удаленке окончательно утвердили бюджет08.12.2020 15:42
Политика 08.12.2020 15:42
Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседание25.11.2020 16:13
Политика 25.11.2020 16:13
Уволен глава Калачевского района Волгоградской области25.11.2020 13:15
Политика 25.11.2020 13:15
Противники московского времени вышли на пикеты в Волгограде24.11.2020 18:05
Политика 24.11.2020 18:05
Запрет на продажу «галлюциногенных» зажигалок детям хотят ввести в Волгоградской области24.11.2020 10:58
Политика 24.11.2020 10:58
65-летний спикер Волгоградской облдумы ушел на самоизоляцию23.11.2020 19:03
Политика 23.11.2020 19:03
Спикер Волгоградской облдумы возглавил влиятельную организацию региона19.11.2020 17:10
Политика 19.11.2020 17:10
В Волгограде сменится руководитель одной из самых влиятельных организаций16.11.2020 18:28
Политика 16.11.2020 18:28
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикам03.11.2020 16:31
Политика 03.11.2020 16:31
Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской области29.10.2020 12:26
Политика 29.10.2020 12:26
Волгоградские единороссы сэкономили на себе 10 млн рублей в пользу лекарств для больных ковидом26.10.2020 15:45
Политика 26.10.2020 15:45
Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонари24.10.2020 17:49
Политика 24.10.2020 17:49
Спикер Волгоградской облдумы призвал депутатов и глав районов задуматься об удаленке01.10.2020 17:08
Политика 01.10.2020 17:08
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»01.10.2020 13:33
Политика 01.10.2020 13:33
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвований29.09.2020 17:51
Политика 29.09.2020 17:51
Реклама