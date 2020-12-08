Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабря





330 депутатов Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о переходе Волгоградской области на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», семеро человек выступили против, еще восемь – воздержались. Окончательное принятие документа состоится на завтрашнем на пленарном заседании российского парламента.





Народные избранники одобрили поправку депутата Госдумы от Волгоградской области Александра Носова, который предложил перевести стрелки часов в регионе на час назад уже 27 декабря в 02.00. Инициатива депутата Алимовой перенести момент вступления закона в силу до 2023 года не нашла поддержки у коллег. «За» проголосовали только 43 человека, 2- «против», 1 – «воздержался».