Политика

В структуре Дзержинского райсуда Волгограда произошли изменения

Политика 17.01.2025 06:14
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17.01.2025 06:14


В структуре Дзержинского районного суда Волгограда произошли кадровые изменения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, указом Президента здесь назначены на должности двое новых судей.

Указом Президента России от 16 января 2025 года судьями Дзержинского районного суда назначены Евгения Волкова и Константин Забровский, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, накануне этот же районный суд Волгограда покинул судья Александр Фёдоров. Указом Президента он назначен председателем Светлоярского районного суда.

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