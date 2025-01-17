В структуре Дзержинского райсуда Волгограда произошли изменения





В структуре Дзержинского районного суда Волгограда произошли кадровые изменения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, указом Президента здесь назначены на должности двое новых судей.

– Указом Президента России от 16 января 2025 года судьями Дзержинского районного суда назначены Евгения Волкова и Константин Забровский, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, накануне этот же районный суд Волгограда покинул судья Александр Фёдоров. Указом Президента он назначен председателем Светлоярского районного суда.