Волгоградский судья Александр Федоров получил заметное повышение





В Волгограде судья Дзержинского районного суда Александр Федоров покинул занимаемую должность. Как сообщает ИА «Высота 102», Указом Президента России он переведен на новое место работы и более высокий пост председателя Светлоярского районного суда Волгоградской области.

Информацию о переводе коллеги сообщили в Дзержинском районном суде, уточнив, что указ глава государства подписал 13 декабря 2024 года.

– Председатель Дзержинского районного суда Волгограда поблагодарил Александра Александровича за многолетний добросовестный труд и пожелал дальнейших профессиональных успехов в деле осуществления правосудия, – говорится в официальном сообщении.

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда