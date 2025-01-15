Политика

Волгоградский судья Александр Федоров получил заметное повышение

Политика 15.01.2025 14:37
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15.01.2025 14:37


В Волгограде судья Дзержинского районного суда Александр Федоров покинул занимаемую должность. Как сообщает ИА «Высота 102», Указом Президента России он переведен на новое место работы и более высокий пост председателя Светлоярского районного суда Волгоградской области. 

Информацию о переводе коллеги сообщили в Дзержинском районном суде, уточнив, что указ глава государства подписал 13 декабря 2024 года. 

Председатель Дзержинского районного суда Волгограда  поблагодарил Александра Александровича за многолетний добросовестный труд и пожелал дальнейших профессиональных успехов в деле осуществления правосудия, – говорится в официальном сообщении. 

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда 

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