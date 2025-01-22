Политика

Володин на встрече в Госдуме поддержал предложения губернатора Бочарова

Политика 22.01.2025 13:41
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22.01.2025 13:41


В Государственной думе РФ сегодня, 22 января, председатель парламента Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД, спикер по итогам общения поддержал предложения главы Волгоградского региона в части его перспективного развития. 

Сообщается, что Андрей Бочаров рассказал Володину о приоритетах законодательного регулирования, направленного на поддержку жителей региона, в том числе участников СВО, их близких, ветеранов и молодых семей.

Также речь зашла в ходе встречи об укреплении агропромышленного комплекса Волгоградской области, о развитии промышленности, сферы ЖКХ, о строительстве жилья в региона и  совершенствованию дорожной системы. Кроме того, обсудили Бочаров и Володин реализацию ключевых проектов Волгоградской области.

Отдельно в ходе встречи речь шла о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. 

– Одним из масштабных мероприятий в Волгограде станет Международный патриотический форум Союзного государства, посвященный защите исторической памяти, – он пройдет в апреле под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, – напоминают в пресс-службе парламента. 

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