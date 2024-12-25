



25 декабря в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с главами муниципальных образований. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель региона подвёл итоги совместной работы чиновников разного уровня, а также напомнил о стоящих перед властями целях.

Как подчеркнул глава региона, главная задача сейчас — поддержка простых людей и выполнение задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Здесь и содействие ветеранам СВО, и помощь боевым подразделениям, и развитие населённых пунктов.