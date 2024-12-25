На партзаседании согласовали шесть глав комитетов волгоградского обладмина

Сегодня, 25 декабря, на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» участники согласовали шесть претендентов на посты глав комитетов администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», единороссы согласились с предложенными депутатами кандидатурами.
В список новосогласованных вошли:
- Галина Аликова – на должность председателя комитета ветеринарии Волгоградской области;
- Александр Баженов – на пост главы комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Анатолий Васильев – на должность главы комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области;
- Юрий Груздо – на должность руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области;
- Елена Прохорова – на должность главы комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области;
- Виктория Романова – на должность председателя комитета юстиции Волгоградской области.
Как было сказано на заседании, все кандидаты на руководящие должности обладают соответствующим опытом, профессиональными навыками и доказали свою эффективность.