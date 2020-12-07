Губернатор Волгоградской области объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса

Здравоохранение 07.12.2020 11:18
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07.12.2020 11:18
Вопросы организации и проведения на территории региона массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции рассмотрены сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона.
«Волгоградская область готова к проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции — проведены основные подготовительные мероприятия для старта масштабной кампании, — отметил Андрей Бочаров. — Главная задача вакцинации — минимизировать риски заболевания коронавирусной инфекцией, минимизировать скорость и снизить, в случае заболевания, тяжесть течения болезни. Вакцинация будет проводиться добровольно и бесплатно и начнется с групп риска — с медработников, учителей, работников социальной сферы».
В регионе подготовлен и утвержден план проведения прививочной кампании — координирует работу комитет здравоохранения Волгоградской области. Обеспечена закупка специализированного транспорта и медицинского оборудования для перевозки и хранения вакцины, проработаны маршруты перевозки, зарезервированы специально оборудованные транспортные средства. Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины. В медучреждениях произведен отбор добровольцев среди медработников, занятых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. График поступления вакцины в регионы будет утвержден Минздравом России в ближайшее время, пояснили в администрации региона.
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