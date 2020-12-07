Экономика

В Волгоградской области на отлов собак в 2021 году снова выделяют "копейки"

Экономика 07.12.2020 08:27
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07.12.2020 08:27


Районы и городские округа Волгоградской области в 2021 году получат субсидии на отлов 1461 бродячей собаки. Это только 7,5% от учтенной численности безнадзорных животных в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные КСП области, финансирование предназначено для 27 территорий из 39. 
Муниципальным образованиям выделят по 10 млн рублей, что составляет только 10% от потребности в финансировании. Столько же денег районам области направлялось и в предыдущие несколько лет. Некоторые районные администрации получат не более 100 тысяч рублей, которых хватит на 12-14 голов.
По состоянию на сентябрь текущего года, в Волгоградской области официально учтено 19549 бездомных животных, на  которых требуется финансирование в размере 130 млн рублей. Согласно расчетам, этих денег должно хватить на отлов и содержание в течение 20 дней 88% дворняг от общего количества, которые потом вернутся на улицы. В течение полугода предполагается содержание только 2% животных. Все эти 90% отловленных зверей должны быть вакцинированы и стерилизованы. В итоге на одного животного по нормативу в год должно приходиться 6,8 тысячи рублей.
Дополнительные субсидии из областного бюджета предусмотрены трем муниципалитетам, в которых регулированием численности безнадзорных животных занимаются зоозащитные некоммерческие организации. На Волгоград  выделено 5 млн рублей, на Волжский - 2 млн рублей, на Камышин - 1 млн.
В КСП региона напоминают, что с начала 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий убивать бродячих животных. Умерщвление разрешается только для предотвращения страданий больного существа. Однако до сих пор соответствующие изменения не внесены в профильный областной закон №94-ОД.

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