В Волгоградской области на отлов собак в 2021 году снова выделяют "копейки"





Районы и городские округа Волгоградской области в 2021 году получат субсидии на отлов 1461 бродячей собаки. Это только 7,5% от учтенной численности безнадзорных животных в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные КСП области, финансирование предназначено для 27 территорий из 39.

Муниципальным образованиям выделят по 10 млн рублей, что составляет только 10% от потребности в финансировании. Столько же денег районам области направлялось и в предыдущие несколько лет. Некоторые районные администрации получат не более 100 тысяч рублей, которых хватит на 12-14 голов.

По состоянию на сентябрь текущего года, в Волгоградской области официально учтено 19549 бездомных животных, на которых требуется финансирование в размере 130 млн рублей. Согласно расчетам, этих денег должно хватить на отлов и содержание в течение 20 дней 88% дворняг от общего количества, которые потом вернутся на улицы. В течение полугода предполагается содержание только 2% животных. Все эти 90% отловленных зверей должны быть вакцинированы и стерилизованы. В итоге на одного животного по нормативу в год должно приходиться 6,8 тысячи рублей.

Дополнительные субсидии из областного бюджета предусмотрены трем муниципалитетам, в которых регулированием численности безнадзорных животных занимаются зоозащитные некоммерческие организации. На Волгоград выделено 5 млн рублей, на Волжский - 2 млн рублей, на Камышин - 1 млн.

В КСП региона напоминают, что с начала 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий убивать бродячих животных. Умерщвление разрешается только для предотвращения страданий больного существа. Однако до сих пор соответствующие изменения не внесены в профильный областной закон №94-ОД.



