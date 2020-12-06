В Волгоградской области ФСИН провалила строительство ФАП





Жителей села Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области недавно обрадовали, пообещав, что долгожданный ФАП в их селе откроется к Новому году. Ну чем не новогодний подарок для селян? Правда, радости особой у жителей Ежовки нет. Ведь ФАП в их селе должен был открыться еще… в августе 2019 года! Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, не очень-то они верят и в новые обещания – слышали их уже не раз. А ведь так все хорошо начиналось…

Контракт на строительство ФАП в селе Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области был заключен в апреле 2019 года. Исполнителем контракта по результатам конкурсных процедур стало ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа Федеральной службы исполнения наказаний». Подрядчик должен был возвести ФАПы в семи населенных пунктах Волгоградской области, в том числе в селе Ежовка, где работы должны быть закончены к концу августа 2019 года. На эти цели из бюджета подрядчику выделили более 48 миллионов рублей. Однако к тому времени, как говорится, и «конь не валялся». Подрядчику дали время достроить ФАП к сентябрю 2019 года. Но и на этот раз ничего не вышло.

Позднее опасения местных жителей подтвердила и прокуратура, которая нашла массу различных нарушений в возведении ФАПа. Предприятию дали очередной шанс достроить объект здравоохранения в селе и перенесли сроки ввода его в эксплуатацию на весну 2020 года. Однако и на этот раз достроить ФАП не удалось. Вечная вялотекущая стройка уже изрядно стала веселить местных жителей, которые устраивали своеобразное пари, гадая, сдадут объект через полгода или только через год.

Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, ГКУ «Управление капитального строительства» постоянно вело претензионную работу с подрядчиком, направляя ему требования об уплате пени по контракту. Всего денежных претензий выставлено примерно на 1,5 миллиона рублей, часть требований уже удовлетворена решениями арбитражного суда.

Однако только в октябре 2020 года контракт с ФГУП был расторгнут. Подрядчик так и не смог выполнить свои обязательства по строительству ФАПов, освоив лишь около 42 миллиона рублей из 48 миллионов, предусмотренных по контракту. Причем контракт расторгли по соглашению сторон. Если бы контракт разорвали в одностороннем порядке, то тогда ФГУП могли включить в реестр недобросовестных поставщиков. И предприятие не смогло бы дальше участвовать в аукционах и тем более, получать контракты. Но по какой-то причине этого не произошло. И значит, что ФГУП «Главное строительное управление федеральной службы исполнения наказаний» сможет и дальше «успешно» осваивать бюджетные средства.

А, между тем, данное ФГУП имеет в Волгоградской области еще один бюджетный подряд – занимается реконструкцией Дворца спорта. И проблемы с подрядчиком точно такие же, о чем свидетельствуют решения арбитражного суда о взыскании пени с предприятия за нарушение сроков выполнения работ. Однако включать «красный свет» предприятию из Кабардино-Балкарии, похоже, никто не собирается… При этом строительство ФАП является частью национального проекта, деньги на эти цели поступают из федерального бюджета. Срыв ввода в эксплуатацию таких объектов является прямой угрозой невыполнения нацпроекта в регионе.