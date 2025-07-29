Под Волгоградом военные восстановили связь при сильных помехах

В Волгоградской области военнослужащие подразделения связи на полигоне отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, связисты выполнили норматив по развертыванию станций «Азарт», а также смогли восстановить устойчивую радиосвязь на удалении до 8 км без использования ретрансляторов в условиях пересеченной местности.

Военнослужащие выполняли элементы по противодействию условных средств радиоэлектронной борьбы и обеспечивали устойчивую связь в УКВ-диапазоне при передаче данных и голосовых сообщений между мобильными пунктами управления.