Общество

Под Волгоградом военные восстановили связь при сильных помехах

Общество 29.07.2025 20:19
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29.07.2025 20:19


В Волгоградской области военнослужащие подразделения связи на полигоне отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления. 

Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, связисты выполнили норматив по развертыванию станций «Азарт», а также смогли восстановить устойчивую радиосвязь на удалении до 8 км без использования ретрансляторов в условиях пересеченной местности.

Военнослужащие выполняли элементы по противодействию условных средств радиоэлектронной борьбы и обеспечивали устойчивую связь в УКВ-диапазоне при передаче данных и голосовых сообщений между мобильными пунктами управления.

Фото из архива V102.RU

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