



ФАП в селе Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области строят с нарушениями. Прокурорская проверка подтвердила опасения местных жителей, которыми они ранее поделились с редакцией ИА «Высота 102». Как сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в рамках мониторинга средств массовой информации прокуратура Волгоградской области провела проверку по доводам публикации информационного агентства «Высота 102» от 21.09.2019 «В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землю».

Что выяснилось? В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области» в х. Ежовка Киквидзенского района предусмотрено строительство в 2018-2019 гг фельдшерско-акушерского пункта.

26.04.2019 между ГКУ ВО «Управление капитального строительства» и ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа» заключен государственный контракт № 49-е на строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Волгоградской области, в том числе в х. Ежовка Киквидзенского муниципального района. Общая стоимость работ по контракту превышает 8 млн рублей.

По состоянию на сентябрь 2019 года застройщиком выполнены работы по устройству фундамента, монтажу блок-контейнеров, начаты работы по устройству кровли здания, выполнен котлован под пожарные резервуары. При этом помимо существенного нарушения сроков строительства возводимый объект не соответствует требованиям проектной документации в части устройства фундамента. Согласно проекту уровень поверхности земли должен находиться более чем на 20 см ниже уровня верхней части фундамента, в то время на объекте в с.Ежовка эти уровни совпадают.









По фактам ненадлежащего осуществления строительства, отсутствия контроля за выполнением работ прокуратурой Киквидзенского района в адрес ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа» и ГКУ ВО «Управление капитального строительства» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки направлены в инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства).

О фактах ненадлежащего осуществления строительства объектов прокуратурой области информирован ответственный соисполнитель мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Волгоградской области» – комитет строительства Волгоградской области. Устранение выявленных нарушений взято органами прокуратуры на контроль, заверили в надзорном органе.

Напомним, жители села Ежовка рассказали журналистам ИА «Высота 102» о «странностях», которые они наблюдали на месте строительства фельдшерско-акушерского пункта. Главная претензия селян касалась того, что коробку здания строители поставили прямо на землю, не подготовив должным образом фундамент. Из-за этого, предполагали жители, стены, которые сделаны из опилок и покрыты сайдингом, могли раздуться из-за влажности и тесного взаимодействия с почвой. Кроме того, по их мнению, место для ФАПа было выбрано крайне неудачное – низина, куда стекаются дождевые и талые воды. Однако глава Киквидзенского района Сергей Савин заверил журналистов информагентства, что опасения жителей беспочвенны, мелкие нарушения уже устранены, а ФАП устанавливается строго по проекту. Он также пообещал, что будут проведены работы по отводу воды из низины, где строят пункт.

Сегодня жители села Ежовка рассказали, что никаких работ по обустройству цоколя они не наблюдают, как и не заметили усилий строителей по отводу воды из низины. «Какие-то работы идут внутри», - пояснили они.