В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землю





Жители села Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области возмущены тем, как в их населенном пункте устанавливают новый ФАП. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, еще летом в Ежовку на радость местным жителям привезли разборный фельдшерско-акушерский пункт. Собирали его, как рассказали селяне, «местные алкаши».









Кроме того, поставили его, по мнению людей, в самом неудобном месте – в низине, где скапливаются лужи после дождей. Июльские дожди, как и предполагали селяне, тут же утопили домик в грязи. К тому же тогда у конструкции еще не было крыши и вода попала внутрь, где уже было установлено дорогостоящее медицинское оборудование.









Но главная претензия селян связана с тем, что ФАП поставили прямо на землю. «Никакого фундамента, ни цоколя не сделали. Мало того, еще и на метр выкопали землю, и туда поставили коробку. Сейчас от влажности стены, которые сделаны из опилок и покрыты сайдингом, раздуются, даже дверь туда будет невозможно открыть. Мы спрашиваем у рабочих, как вы будете устанавливать пандус? Они говорят – выкопаем яму и поставим», - негодуют люди.

Как рассказали селяне, куда они только не жаловались. Звонили и в администрацию Волгоградской области. По словам жителей, там признали, что ошиблись с проектом. Рабочие даже стали разбирать уже начатую крышу и люди надеялись, что все-таки ФАП поставят на фундамент. Впрочем, вскоре работы на кровле продолжились. А ошибку, как утверждают селяне, исправлять уже не будут. "Нам сказали, радуйтесь, что вам крышу делают из новых материалов. В других местах делали из старого железа. Но мы не радуемся", - констатируют селяне.

«Как можно так легко закопать в землю миллионы, которые были выделены на наш ФАП? Ведь дело-то хорошее, но сделано все, как говорится, через одно место», - негодуют люди.



