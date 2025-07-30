Интернета хватит всем: в Волгоградской области вырос спрос на услуги «Ростелекома»





«Ростелеком» в Волгоградской области зафиксировал значительный рост спроса на подключение проводного интернета: организациям и компаниям — на 33%, частным абонентам — на 35%.

Клиенты выбирают интернет от национального провайдера в связи с широкими техническими возможностями, развитой оптической инфраструктурой, гибкой тарифной политикой и различными акциями. Например, абоненты-юридические лица, заключив договор на услугу «Интернет для бизнеса» удаленно, получают скидку 10% на абонентскую плату. Или по тарифу «Интернет для компьютерных клубов» на год и более владелец бизнеса сможет не только предложить своим игрокам мощный трафик со скоростью до 2 Гб/с, но и сам воспользуется скидкой 30%.

Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Количество волгоградских бизнес-клиентов, которые переводят производственные процессы в цифровую среду, увеличилось в разы. Почему выбирают нас? Доступ в интернет от «Ростелекома» стабилен, так как организуется на базе сети с высокой пропускной способностью, поэтому легко масштабируется. Если клиент решил объединить филиалы в единую экосистему, собирается развивать онлайн-обслуживание или планирует запустить сервисы, требующие больших скоростей, мы готовы, у нас интернета хватит всем.

Абонентам-физическим лицам «Ростелеком» предлагает «Домашний интернет» с мобильной связью и ТВ на 30 дней бесплатно. Оборудование можно приобрести на удобных условиях: за полную стоимость или в рассрочку. При подключении интернета специалисты национального провайдера подберут рациональное решение для каждого пользователя под его потребности. Хитом этого лета стала акция «Тест-драйв» , в рамках которой любой из тарифов «Ростелекома» новый абонент может протестировать бесплатно в течение 30 дней.

Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Стабильная связь — это не только работа, образование, развлечения, но и самое главное — общение с семьей и друзьями. Благодаря интернету мы можем обмениваться с близкими новостями, личными достижениями, делиться фотографиями, решать повседневные задачи. Это особенно актуально летом, когда пожилые родители живут на даче, а дети, пока родители на работе, предоставлены сами себе. Качественный интернет и сервисы «Ростелекома» помогут в любое время быть рядом с теми, кто дорог.

Оформить заявку на подключение интернета бизнес-клиенты и жители Волгоградского области могут на сайте «Ростелекома» в соответствующих разделах. Консультации коммерческим компаниям и предпринимателям предоставляются по телефону 8 800 200 16 61. Физические лица могут получить подробную информацию о цифровых услугах и сервисах компании по номеру 8 800 1000 800.

Фото: «Ростелеком».

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