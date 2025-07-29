Волгоградец обвинил в преступлении двойника из Новосибирска

Жителя Волгоградской области признали виновным в ложном доносе в правоохранительные органы на своего двойника. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, 34-летний уроженец Камышинского района взял кредит, но побоялся признаться в этом жене.

- Во избежание семейного конфликта, Алексей И. сообщил сотрудниками полиции заведомо ложные сведения о том, что договор потребительского займа на сумму 12 570 рублей оформил не он, а житель Новосибирской области, который воспользовался его персональными данными, то есть сообщил о преступлениях, предусмотренных ч. 1ст. 159, ч. 2 ст. 272 УК РФ, - рассказали в суде.

Выяснилось, что местному жителю еще в 2015 году стало известно, что в Новосибирской области проживает человек с такими же Ф.И.О., как у него. Мужчина решил переложить всю вину на своего двойника, причем сделал это официально. Он оформил соответствующее заявление, в котором просил привлечь тезку к уголовной ответственности.

Однако в ходе проверки выяснилось, что автор заявления оформил кредит сам без посторонней помощи. В итоге уголовное дело возбудили на него самого. Мужчина признался в ложном доносе.

Котовский районный суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.