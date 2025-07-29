Расследования

Волгоградец обвинил в преступлении двойника из Новосибирска

Расследования 29.07.2025 19:47
0
29.07.2025 19:47


Жителя Волгоградской области признали виновным в ложном доносе в правоохранительные органы на своего двойника. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, 34-летний уроженец Камышинского района взял кредит, но побоялся признаться в этом жене.

- Во избежание семейного конфликта, Алексей И. сообщил сотрудниками полиции заведомо ложные сведения о том, что договор потребительского займа на сумму 12 570 рублей оформил не он, а житель Новосибирской области, который воспользовался его персональными данными, то есть сообщил о преступлениях, предусмотренных ч. 1ст. 159, ч. 2 ст. 272 УК РФ, - рассказали в суде.

Выяснилось, что местному жителю еще в 2015 году стало известно, что в Новосибирской области проживает человек с такими же Ф.И.О., как у него. Мужчина решил переложить всю вину на своего двойника, причем сделал это официально. Он оформил соответствующее заявление, в котором просил привлечь тезку к уголовной ответственности. 

Однако в ходе проверки выяснилось, что автор заявления оформил кредит сам без посторонней помощи. В итоге уголовное дело возбудили на него самого. Мужчина признался в ложном доносе.  

Котовский районный суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.07.2025 18:30
Расследования 29.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 15:28
Расследования 29.07.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 13:22
Расследования 29.07.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 12:46
Расследования 29.07.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 12:45
Расследования 29.07.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 12:01
Расследования 29.07.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 11:55
Расследования 29.07.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 08:46
Расследования 29.07.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 21:02
Расследования 28.07.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 20:16
Расследования 28.07.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 19:26
Расследования 28.07.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 18:14
Расследования 28.07.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 17:10
Расследования 28.07.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 16:08
Расследования 28.07.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2025 14:25
Расследования 28.07.2025 14:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
В Волгограде оживился рынок вторичного жилья из-за роста скидокСмотреть фотографии
20:35
15 человек летом утонули в водоемах Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:19
Под Волгоградом военные восстановили связь при сильных помехахСмотреть фотографии
19:47
Волгоградец обвинил в преступлении двойника из НовосибирскаСмотреть фотографии
19:10
Травма головы и перелом ног: самокаты покалечили двух детей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
«Он мечтал стать полицейским»: под Волгоградом расследуют загадочную смерть 16-летнего подростка на ерике ВерблюдСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
«Птичий остров» в Волгограде наказали за содержание краснокнижных птиц без разрешенияСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде проверили на прочность 90% теплосетейСмотреть фотографии
17:40
Волгоградские палеонтологи обнаружили кости бизона и мамонта под АстраханьюСмотреть фотографии
17:03
На озере под Волгоградом зацвели орехоносные лотосыСмотреть фотографии
16:40
Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов пригласил волгоградцев открыть новый сезонСмотреть фотографии
16:16
В Урюпинске со дна Хопра подняли тело мужчиныСмотреть фотографии
15:28
СК: подорвавшийся в Волгограде школьник состоял в поисковом отрядеСмотреть фотографии
15:19
Андрей Бочаров собрал оперштаб по обеспечению безопасности в регионеСмотреть фотографии
14:26
Школьник погиб при взрыве гранаты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:47
Пуля по касательной ранила 4-летнего ребенка в висок под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Семьям погибших при взрыве в Саратове выплатят по миллионуСмотреть фотографии
13:22
Волжанину грозит до 10 лет колонии за помощь мошенникамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
ЦИАН: однушка из Волгограда попала в топ самого дорогого жильяСмотреть фотографии
12:46
На ж/д вокзале Волгограда задержан нелегал из Средней АзииСмотреть фотографии
12:45
Суд обязал волгоградку расплатиться с обманутой матерью погибшего участника СВОСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде загорелась «ГАЗель» кинологовСмотреть фотографии
12:09
В Камышине мужчина избил соседа лопатой из-за забораСмотреть фотографии
12:03
В России ужесточили выдачу микрозаймовСмотреть фотографии
12:01
Опубликованы фото из ИК-9 Волгограда после взрыва газового баллонаСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде уроженка Узбекистана выдумала дочку для получения маткапиталаСмотреть фотографии
11:21
«Красный октябрь» открыл после ремонта два новых бытовых комплекса для заводчанСмотреть фотографии
11:11
На трассе под Волгоградом вспыхнул прицеп фурыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
В Камышине утонул 66-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:50
Четверо осужденных пострадали при взрыве баллона с газом в волгоградской ИК-9Смотреть фотографии
 