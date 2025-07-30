В Волгограде УК заплатит за потоп в квартире 79-летнего инвалида





В Волгограде в результате прокурорских мер управляющая компания ООО «УК Жемчужина» возместила ущерб пенсионеру, причиненный затоплением квартиры. В пользу инвалида первой группы с компании было взыскано порядка 100 тысяч рублей.

Установлено, что вследствие разрыва магистрального участка трубы отопления на чердаке дома №4 по улице Советской произошло затопление квартиры пожилого волгоградца. По итогам экспертного заключения в результате происшествия имуществу пенсионера был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. В добровольном порядке возмещать ущерб управляющая компания отказалась.





В связи с этим прокуратурой Центрального района в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с управляющей компании в пользу инвалида причиненного ущерба и компенсации. Иск прокурора был удовлетворен судом.

Фото: прокуратура Волгоградской области, ИА «Высота 102»