Три поезда проедут в Волгоградской области по новому маршруту

Об изменениях в движении трех поездов сообщили в Приволжской железной дороге. Новое временное расписание будет действовать в период с 5 сентября по 2 октября в связи с ремонтом железнодорожного пути в Саратовской области.



Корректировки коснутся трёх поездов дальнего следования, которые будут отправляться со станции Астрахань-1 на 3 часа раньше обычного: №5/6 сообщением Астрахань – Москва (отправление в 07:04); №109/110 сообщением Астрахань - Санкт-Петербург (отправление в 20:50); №147/148 сообщением Астрахань – Нижневартовск (отправление в 14:00).



Также частично изменится маршрут следования указанных поездов. Он пройдёт через станции Волжский и Петров Вал в Волгоградской области.



В настоящее время эти составы проходят через станции Палласовка и Эльтон.





