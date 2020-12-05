В Волгограде на территории кондитерской фабрики произошел пожар





Пожар в здании площадью 30 квадратных метров ликвидировали спасатели в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил накануне около 23 часов. В постройке на пяти квадратных метрах горели вещи. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

Как стало известно ИА "Высота 102", от огня пострадало строение по ул.Качуевской,4. По этому адресу в поселке Кирпичном находится кондитерская фабрика "Пчелка".



