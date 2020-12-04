Происшествия

Тело пропавшего школьника нашли в реке в Волгоградской области

Происшествия 04.12.2020 14:37
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04.12.2020 14:37


Сегодня водолазы извлекли из Волги в Николаевске тело 15-летнего школьника, который пропал накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, в поисково-спасательной операции принимало участие более 20 полицейских, следователи, а также сотрудники службы спасения и водолазы.
Как ранее сообщало информагентство, накануне вечером 15-летний ученик 9 класса одной из школ Николаевска после уроков не вернулся домой. Мать мальчика обратилась в полицию, начались поиски подростка. Одна из местных жительниц обнаружила его рюкзак со школьными принадлежностями, гуляя по берегу реки Волга, о чем сообщила в полицию.

По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом СУСКР по области организована доследственная проверка.
Как установили следователи, после уроков парень направился к берегу реки Волга, вода в которой в связи с заморозками начала покрываться слоем льда, для прогулки. Недалеко от спасательной станции подросток оставил свой рюкзак на бетонном ограждении, сам же решил проверить прочность ледового покрытия.  На расстоянии примерно в метр от берега под весом несовершеннолетнего лёд проломился, ребенок ушёл под воду, глубиной на два метра.
Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.
Фото СУ СКР по Волгоградской области.

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