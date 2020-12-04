"Причем тут ФСБ?": опубликована запись рассуждений скандальной судьи из Волгограда





Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал любопытную аудиозапись, утверждая, что речь идет о подлинном разговоре экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной с Еленой Зубковой - супругой находящегося под следствием в "Лефортово" бизнесмена, одного из владельцев ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" Владимира Зубкова, известного в определенных кругах как Зубок.

Как сообщает ИА "Высота 102", женщина, голос которой, как предполагается, может принадлежать Юлии Добрыниной, рассуждает о своем скором назначении на пост председателя Волгоградского областного суда и широких перспективах по решению многих вопросов наравне с первыми лицами региона.







"Причем тут ФСБ и твои доходы как собственника? Вот это ФСБ, Зубков и все остальное. Я перед тобой сижу, у меня дело по сносу "Бора". Я ж тебе не говорю, что меня ФСБ заставляет его снести? Я хоть раз тебе такое сказала? Я буду принимать решение — снесу я его или нет. Мне просто надо его не снести в рамках закона. Я сейчас выше иду на новую должность. Я тебе объясню.





Я работаю председателем суда Дзержинского района 3 года. Мой срок пребывания на этой должности еще 8 лет. Сейчас я подала документы на председателя Волгоградского областного, не районного, а на весь субъект. Есть губернатор, есть начальник полиции, есть я - должна стать, есть начальник налоговой. То есть я как первое лицо иду. Во, как я сейчас назначаюсь! Назначат ли меня туда либо не назначат, идет спор. Должно решиться. Но даже это все не имеет отношение к нам с тобой по "Сосновому бору".





Я не знаю, кто тебе донес эту х..., что если его хотят снести, то это п.... Его снесут, на ... он никому не нужен, его снесут, и губернатор построит свой новый "Сосновый бор"? Ты что, нет. Два варианта — либо сносим, либо не сносим. Сохранить и кому-то продать, или кто-то чтоб его завоевал...такого не будет, никогда этого не будет.





Поэтому... есть ФСБ, которая пытается там..., уголовные дела там возбудила в отношение Зубкова. Ты к этим делам не имеешь никакого отношения. ФСБ, чтобы выбить с него показания, просто стали забирать бизнес. А забирать каким путем ? Не себе, а просто сносить, чтобы у него не было денег, не было просто денег. К бизнесу ФСБ не имеет никакого отношения. К "Бору", останется он на месте или нет, имеет отношение суд, где сейчас находится решение кто будет принимать", - подтвердить или опровергнуть подлинность этой аудиозаписи в силовых структурах ИА "Высота 102" не удалось.





Авторы ТГ "ВЧК-ОГПУ" утверждают, что опубликованная запись с откровениями Юлии Добрыниной - не единственная.





Как ранее сообщало ИА "Высота 102", экс-председатель районного суда Волгограда сейчас находится под домашним арестом по решению Басманного суда Москвы.





Напомним, Юлия Добрынина стала героиней громкого коррупционного скандала в начале августа текущего года. В СМИ просочилась информация, что сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в центре Волгограда - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены Владимира Зубкова, имеющего репутацию криминального авторитета.

Источники в силовых структурах высказывали журналистам версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.

Позднее на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По сведениям ИА "Высота 102", Владимир Зубков, имевший связи с некоторыми высокопоставленными лицами, до задержания пытался лоббировать назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым , судья Добрынина продолжала общаться с семьей подследственного предпринимателя. В это же время начались проблемы у еще недавно процветавшего ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" на Ангарской. Одним из учредителей развлекательного предприятия как раз является Владимир Зубков.

В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района Волгограда вдруг активизировалась и потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв. метров. В итоге в начале ноября текущего года Арбитражный суд Волгоградской области постановил снести объекты ресторанно-гостиничного комплекса в двухмесячный срок. Судебные тяжбы еще не окончены. Впереди - рассмотрение апелляционной жалобы.