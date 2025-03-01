



На улице лежит человек. Кто-то проходит мимо, списывая его состояние на алкоголь, кто-то подходит, принюхивается и, подтверждая свою теорию, идет дальше, а кто-то сразу вызывает скорую, но не дожидается врачей и с чувством выполненного долга отправляется по своим делам. Правильного варианта в этом случае, конечно, не будет– выбор остается за каждым. А вот что в подобной ситуации советуют делать врачи, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Вызовы «плохо, лежит на земле» волгоградские врачи скорой помощи получают нередко. Правда, на месте ситуация нередко разворачивается по уже знакомому медикам сценарию – мнимый пациент отказывается не только от госпитализации, но даже от осмотра.

- Многие люди хотят выполнить свой гражданский долг издалека. К примеру, увидели из окна лежащего на скамейке человека и, даже не спустившись к нему, позвонили в 112. Или еще один вариант – проезжали мимо на автомобиле, заметили того, кто, по их мнению, нуждается в помощи, и тоже оформили вызов, - рассказывает волгоградский врач, пожелавший сохранить свою анонимность. – Что мы можем встретить на месте? Иногда человеку действительно требуется наша помощь. Иногда он встречает нас с недовольным выражением лица: я тут, мол, культурно отдыхаю и встречи с вами совсем не жду. Транспортировать его принудительно мы не можем. Все оказание медицинской помощи проводится только с письменного согласия пациента. А если его нет, нам остается пожать плечами и поехать дальше. Случается, что мы тратим время и ищем мнимого пациента под каждым кустом, а он просто за это время встает и уходит. Безусловно, мы не призываем проходить мимо ситуаций, когда человеку может реально требоваться медицинское вмешательство. Но, если вы все же решили помочь, то сначала подойдите к тому, кто лежит на земле. Оцените, находится ли он в сознании. Если нет, никаких вопросов быть не может – срочный вызов скорой помощи. В случае, когда он способен говорить и отвечать, спросите – требуется ли ему помощь? По опыту знаю, что в половине случаев ситуация решится тут же, за считанные минуты – многие либо скажут, что им ничего не требуется, либо вовсе отправят по известному направлению…





И все же, несмотря на возможную прозаичность истории, волгоградские медики советуют не прятать голову в песок при виде пострадавшего. На памяти сотрудников скорой помощи немало историй, когда человек «под градусом» умирал от инфаркта или попросту замерзал.

- В мае прошлого года в России вышел новый приказ Минздрава «О порядке оказания первой помощи», в котором четко прописано, кто, что, как и когда должен делать в экстренных ситуациях, - комментирует заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ВолгГМУ, профессор Алена Доника. – Указаны даже состояния, при которых первую помощь оказывать можно и нужно – отсутствие сознания, дыхания и кровообращения, нарушение проходимости дыхательных путей, наружное кровотечение, травмы, отравление, укусы ядовитых животных, судорожный приступ и острая психологическая реакция на стресс. В обязательном порядке, и это тоже регламентируется законом, к лежащему на земле человеку должны подойти те, кого мы называем представителями героических профессий – медики, полицейские, сотрудники МЧС, военнослужащие. В этот список также включены водители, причастные к ДТП. Для них за оставление человека в опасности предусмотрена уголовная ответственность. Все остальные люди принимают решение самостоятельно. Сомнения прохожих, конечно, понятны – вдруг я сделаю что-то не так, надавлю слишком сильно или вовсе не там, и человек умрет. Если есть такой страх, трогать пострадавшего не нужно. Но вызвать скорую помощь и дождаться медиков вместе с ним, на мой взгляд, под силу каждому. Кто-то отмахнется: «Да он пьяный». Но алкогольное опьянение усугубляет другие состояние, и у того, кто лежит на земле, может случиться инфаркт миокарда, инсульт. К тому же, вы можете попросту ошибиться в своих выводах. К примеру, пациент принимает спиртосодержащие препараты или страдает болезнями почек, а от того обладает весьма специфическим запахом.

Другая крайность – героическая, не расставляющая приоритетов и не оценивающая рисков для самого себя – тоже отнюдь не полезна, убеждена Алена Доника.





- Как следует оказывать первую помощь? В первую очередь необходимо оценить обстановку. Вам самому не опасно? – комментирует подполковник медицинской службы. – Может, человек лежит, потому что его ударило током или рядом была стрельба. Следом оцениваем возможные риски для лежащего и только после этого начинаем его осматривать. Нет ли кровотечений, из-за которых человек может умереть за считанные минуты? В сознании ли он? Может, просто дремлет? Слегка пошевелите его, но ни в коем случае не перетаскивайте с места. Отвечает? Тогда спросите, требуется ли ему помощь? Как он вообще себя чувствует? Если ответа нет, вызывайте скорую помощь и определяйте для самих себя, что делать дальше. Даже обладая навыками проведения сердечно-легочной реанимации, решите, будете ли вы ее делать? Если боитесь или вас что-то смущает, то не стоит. Если же вы преодолели все барьеры, вспомните про собственную безопасность. Нельзя любому человеку делать дыхание рот в рот. Требуются какие-то элементарные барьеры – например, ткань. Если у человека кровотечение, на руки стоит надеть перчатки или пакеты. Также не следует шарить по карманам пострадавшего в поисках таблеток и потом эти таблетки засовывать ему в рот. Человека без сознания нельзя переворачивать, если у него нет рвоты. Перетаскивать его на другое место тоже не следует. Поймите, никто от вас не требует героизма. Нужна только гражданская позиция, при которой вы не оставите человека одного в трудной ситуации.

В ситуациях, когда лежащий на земле человек нуждается не столько в медицинской, сколько в социальной помощи, горожанам советуют начинать разговор все с того же простого вопроса, который на раз забывается в критических ситуациях: «Вам нужна помощь?».

- Иногда люди звонят нам с просьбой: «Приезжайте и заберите его отсюда. От живет на теплотрассе», - рассказывает руководитель приюта для бездомных «СоборникЪ» Вячеслав Головин. – Несколько раз мы оперативно выезжали на место, встречали человека, который говорим нам: «Я никуда не поеду, меня все устраивает». После этого я всегда спрашиваю у собеседника: «Вы говорили с ним? Он хочет куда-то ехать?». В ответ многие искренне удивляются: «Как? А разве нужно спрашивать?». Они ведь решили, что если у них есть возможность с кем-то договориться, то эта помощь должна принимать безоговорочно. Жаль, что на деле эта схема работает далеко не всегда.

Фото Геннадия Гуляева / архив V102.RU