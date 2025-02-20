В конце 2021 года в Новониколаевском районе Волгоградской области, как гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что в отношении директора профессионального училища №49, расположенного в поселке Серп и Молот, Николая Стародымова завели уголовное дело за якобы воровство денег. Многие посчитали это злой шуткой. Николай Алексеевич возглавлял училище много лет, где профессии трактористов-машинистов, слесарей по ремонту сельхозтехники и сварщиков, осваивали в том числе и дети-сироты, для которых директор училища был, без преувеличения, как настоящий отец.

«Никто не верил»

– Он всегда был горой за своих учеников, при нем училище расцвело, – вспоминают односельчане Николая Стародымова. – Он в буквальном смысле слова жил на работе, помогал учащимся всем, чем мог. Был их опекуном, находился в курсе их семейных проблем и, можно сказать, брал на себя часть родительских обязанностей, ведь некоторые дети учились здесь вдали от дома. Учащиеся распахивали, засеивали поля, которые принадлежали учебному заведению, собирали урожай. Он каждую лишнюю копейку в училище вкладывал. Но тратить на училище можно было только с разрешения комитета по образованию. На деньги, которые училище зарабатывало, ремонтировались крыши корпусов, закупалась сельхозтехника, оборудование для учебных классов, выкладывалась брусчатка, сажались деревья и благоустраивалась территория и многое другое. Это видели и знали все. Так что поверить в то, что, как звучало в официальной версии обвинения, Николай Алексеевич якобы обокрал свое родное училище, никто не мог.

Тем не менее, следователи Урюпинского межрайонного следственного комитета обвинили Николая Алексеевича в мошенничестве и служебном подлоге. Директору училища вменили прием на работу «мертвой души» - сотрудника, который в этот период не работал в образовательном учреждении, однако на его имя начисляли зарплату согласно штатному расписанию. По версии следствия, Николай Алексеевич причинил ущерб училищу в размере более полумиллиона рублей.

– Когда я взялся за это дело, я предложил Николаю Алексеевичу признать свою вину. Да, действительно, несуществующий сотрудник в штате училища числился, хотя приняли его на работу во время больничного Стародымова его заместитель Анатолий Федоров и главбух Кира Уланова. Как он потом объяснял, когда эта афера вскрылась, он просто пожалел своих подчиненных и не стал выносить сор из избы. Однако, когда я стал вникать в детали, то понял, что никакого состава преступления в действиях моего подзащитного просто нет! – рассказывает адвокат Алексей Уланкин.

Абсурдное обвинение

Выяснилось, что все деньги и даже больше, которые якобы присвоил себе Николай Алексеевич за счет зарплаты «мертвой души», а это 384 тысячи рублей, уходили исключительно на нужды училища. И на каждую потраченную копейку имелся соответствующий чек.

– В связи с этим обвинения следствия стали абсурдными. Это я пытался доказать следователю, однако, как я понял, обвинительное колесо уже закрутилось, и никто не захотел вникать в эти очень важные нюансы, –продолжает Алексей Тимофеевич.





Как и ожидалось, в апреле 2022 года Новониколаевский районный суд Волгоградской области признал Николая Алексеевича виновным по двум статьям уголовного кодекса – по ч.1. ст. 292 и ч.3. ст. 159 УК РФ. В итоге он был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей. При этом Облкомобразования пыталось еще взыскать со Стародымова 176 тысячи рублей в рамках уголовного дела, однако в этом комитету было отказано. Конечно, защитник обжаловал это решение в Волгоградском областном суде, но приговор районного суда был оставлен в силе. Тогда по совету адвоката Николай Алексеевич, не признававший свою вину, вынужден был возместить тот самый «ущерб», который он якобы причинил Облкомобразованию и добровольно выплатил своему родному училищу те самые 384 тысячи рублей.

– Только в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре нам удалось добиться справедливости и отмены приговора суда – дело дважды возвращалось на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд. В первый раз волгоградские судьи переквалифицировали обвинение моему подзащитному на ст. 167 УК – злоупотребление доверием. Но это было совсем смешно. Эта статья применяется в предпринимательской деятельности, а Николай Алексеевич на тот момент был должностным лицом, его уволили впоследствии до решения районного суда. Мы снова его обжаловали в Краснодаре. И снова дело Стародымова вернули в областной суд. И только с третьего раза все обвинения, наконец, с Николая Алексеевича были сняты, и он был полностью оправдан, – продолжает защитник.

Казалось бы, справедливость была восстановлена. Прокурор Новониколаевского района после оправдательного приговора прислал Николаю Алексеевичу письмо, в котором извинился за незаконное судебное преследование и разъяснил ему порядок реабилитации. В частности, согласно закону, Стародымов имел право на получение утраченного заработка в связи с незаконным увольнением, а также на компенсацию морального ущерба и возвращение 384 тысяч рублей, которые он выплатил за якобы нанесенный ущерб.

Ограбит инвалидов?

Однако, как выяснилось, добиться этого не так просто. По словам адвоката Алексея Уланкина, вот уже больше года он бьется за то, чтобы право его подзащитного на реабилитацию было реализовано.

– Пока по решению суда были возмещены только судебные расходы на адвоката, – поясняет Алексей Тимофеевич. – Был также подан иск в Новониколаевский районный суд о взыскании с ГБПОУ «ПУ №49» неосновательного обогащения в размере 384 тысячи рублей. Однако была произведена замена ответчика на управление федерального казначейства по Волгоградской области(УФК), поэтому суд вынес решение о прекращении производства по иску к училищу. Нам рекомендовали обратиться в УФК по Волгоградской области с требованием возмещения морального ущерба в размере 800 тысяч рублей в порядке административного производства, однако в итоге суд отказался его принять.





При этом возражения управления федерального казначейства к иску Алексей Тимофеевич назвал «проявлением высшей степени кощунства, словоблудия, цинизма и издевательства над всем и вся от здравого смысла, а также от действующих юридических и морально-нравственных норм». Эти цитаты содержатся в официальном отзыве на возражения УФК по Волгоградской области.

– Вы знаете, я не первый год работаю адвокатом, но такого я еще не видел, – объясняет защитник. – В частности, представитель УФК заявил, что требования Стародымова сильно завышены, так как ни мера пресечения, ни уголовное наказание не препятствовали Стародымову вести привычный образ жизни и не ограничивали его в передвижении. Вы представляете? Уважаемый в районе человек, награжденный многочисленными грамотами и благодарностями, он был фактически опозорен как минимум на весь Новониколаевский район. Он лишился работы и был уволен по дискредитирующей статье. У него ухудшилось состояние здоровья, и он теперь – инвалид второй группы. Можно сказать, больше двух лет, пока шло следствие и суды, которые поначалу признавали его виновным, человек находился в постоянном стрессе. Да что там говорить, он испытывал настоящую нужду. А представители казначейства не видят в этом ничего особенного? Нет уж, мы считаем, если на человека незаконно завели дело, обвинили и осудили, то за это государство должно заплатить. Заплатить за следователя, который «слепил» дело, за прокурора, который не потребовал отменить первый обвинительный приговор, и за судей, которые несколько раз вменяли человеку преступление, которого он фактически не совершал.





Кроме того, адвоката возмутило заявление представителя УФК о том, что выплата бюджетных средств в рамках возмещения морального ущерба Николаю Алексеевичу может нарушить права других льготных категорий граждан, в том числе инвалидов, не имеющих возможности зарабатывать себе средства к существованию, получающих пособия из государственной казны.

- Мы были обескуражены таким, скажем, оригинальным подходом. Хорошо еще, что впрямую не обвинили моего подзащитного, что он задумал ограбить малоимущих, – констатировал Алексей Уланкин.

«Я стал инвалидом»

Журналист ИА «Высота 102» связался с Николаем Алексеевичем, чтобы узнать, как он себя чувствует после всего, что с ним случилось. Как выяснилось, 64-летний мужчина только что вернулся из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве, где он наблюдается в связи с тяжелым заболеванием.

– Со здоровьем все не очень хорошо. Врачи мне сказали, что я в двух шагах от диализа. Надпочечники и почки под серьезной угрозой, креатинин зашкаливает. Проблема еще и в том, что мне не выдают регулярно жизненно необходимый препарат – ланреотид. Я должен получать укол этим лекарством каждые 21 день. В итоге мне дают один укол примерно в пять месяцев. Купить я его сам не могу – он дорого стоит, доходов у меня нет. Как я должен жить? – спрашивает Николай Алексеевич.

По словам мужчины, все, что с ним случилось за последнее время, не прошло для него бесследно.

– Вы знаете, я много чего пережил. Как, например, наш бывший глава района Сергей Чулков на совещании назвал меня «ворюгой». Как заместитель начальника Урюпинского межрайонного следственного отдела подполковник юстиции А. Белов, когда еще шло следствие, направил в адрес командования военной академии в Воронеже, где учился один из моих сыновей, официальное письмо, где назвал меня преступником. Представляете, каково было мне, моему сыну? Слава Богу, там разобрались, не поверили, и моего сына никто не отчислил. Но вы думаете, этот Белов передо мной извинился? Нет. Более того, он пошел на повышение. А на жалобу моего адвоката в СУ СК по Волгоградской области на действия Белова даже никто не ответил. И теперь мне говорят, что я много захотел от государства и вообще, жизнь моя была прекрасная, так как я мог гулять. Гулять с клеймом преступника? Кто решил, что я много требую? Кто может оценить, сколько стоит на самом деле мое честное имя, которое втоптали в грязь? – продолжает Николай Стародымов.





Между тем, адвокат мужчины Алексей Уланкин не оставляет попыток добиться возмещения ущерба в связи с незаконным осуждением Николая Алексеевича.

– В настоящее время мы готовим иск к комитету образования и науки Волгоградской области. Но вы не поверите, почти год мы не можем добиться от Облкомобразования справки о размере заработной платы директора училища после увольнения Стародымова для формирования исковых требований в части неполученного заработка. Понятно, что отвечать за свои ошибки никто не хочет. Но такие ошибки ломают человеку судьбу. И мы добьемся, чтобы за это заплатили, – констатировал адвокат.

«Карма подъехала»

К слову, немного про карму. Бывший глава Новониколаевского района Сергей Чулков, называвший Николая Стародымова «ворюгой», уже не руководит муниципалитетом. А бывшие подчиненные Николая Стародымова – его заместитель Анатолий Федоров и главбух Кира Уланова, которые, воспользовавшись тем, что директор училища был на больничном и приняли в его отсутствие «мертвую душу», в настоящее время являются подсудимыми по уголовному делу.

Следствие обвинило их в получении взятки от коммерсанта. Эта парочка, как сообщалось пресс-службой СУ СК по Волгоградской области, заключила договор на поставку хлеба с коммерсантом по завышенным ценам. А в качестве благодарности за заключение договора коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада. В общей сложности замдиректора и главбух, по версии следствия, получили мяса на 200 тысяч рублей.

Редакция будет следить за развитием событий.

Коллаж V102.RU, фото предоставлены Николаем Стародымовым