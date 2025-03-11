Общество

Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 130 тысяч рублей

Общество 11.03.2025 11:24
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11.03.2025 11:24


Эксперты сервиса SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, супервайзеру торговых представителей работодатель, при условии выполнения продаж, готов платить зарплату в пределах 130 тысяч рублей.

Второе место занимает вакансия директора полиграфического предприятия. Будущему специалисту обещают платить от 120 тысяч рублей.

На третьем месте – вакансия менеджера по продажам в сегменте В2В. Кандидату предлагают ежемесячный доход до 112 тысяч рублей. 

Пятерку замыкают вакансии начальника электромонтажного участка и мастера по производству мебели и оборудования. Соискателям обещают зарплату в пределах 100 тысяч рублей.

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