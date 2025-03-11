Общество

Жители Михайловки сказали «нет» АЗС на публичных слушаниях

Общество 11.03.2025 13:54
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11.03.2025 13:54


Сегодня, 11 марта, в Михайловке Волгоградской области прошли публичные слушания, на которые был вынесен вопрос строительства ряда объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципалитета, вызвавший бурную реакцию местных жителей. Как сообщила врио главы Михайловского муниципального округа город Михайловка Ольга Дьякова, абсолютное большинство участников высказалось против размещения таких объектов. 
Публичные слушания были организованы по заявлению собственника участка, который хотел освоить территорию вдоль автодороги Москва-Волгоград. Однако для этого надо было изменить разрешенный вид использования земли с категории «животноводческий комплекс» на зону «заправки транспортных средств». Предприниматель планировал возвести на этом месте АЗС, парковку, автосервис и общепит. 
- Мы благодарим каждого, кто пришел и выразил свое отношение, — в решениях нам очень важно опираться на ваше мнение, ваши пожелания. Все ваши замечания отражены в протоколе заседания — каждый голос учтен. Прошу не поддаваться провокациям и доверять только проверенной информации. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы контролируем ситуацию, а ваше мнение — мнение жителей округа — приоритетное.  Хочу заверить, что комиссия примет решение, основываясь на ваше мнение, - обратилась к своим землякам врио главы. 
Напомним, ранее жители Михайловки, опираясь на документ администрации муниципалитета, выразили возмущение  планами предпринимателей разместить асфальтово-битумное производство на территории округа. Однако в ООО «Альбит», которое является собственником участка,  назвали данную информацию слухами и заявили, что на берегу Медведицы не будет строиться стационарный завод. А территория на расстоянии около 1,7 км от реки, по утверждению частников,  выкуплена организацией для обустройства стоянки и размещения объектов придорожного сервиса. 

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