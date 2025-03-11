С наступлением теплой погоды в парке «Дружба: Волгоград – Баку» началось благоустройство. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, работы проводят сотрудники Центрального парка культуры и отдыха, который принял в управление эту территорию.

Напомним, что осенью 2024 года администрация Волгограда подписала инвестиционное соглашение о благоустройстве парка «Дружба: Волгоград-Баку» с ООО «Парк», которое с 2017 года обустраивает ЦПКиО в рамках муниципально-частного партнерства. Ранее депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Тогда сообщалось, что благоустройство территории объединенных парков - «Дружба: Волгоград-Баку» и ЦПКиО - будет выдержано в стиле единой концепции.





В настоящее время специалисты приступили к реконструкцию пешеходных зон, восстановлению спусков для маломобильных групп населения и посетителей с детскими колясками. Деревянные настилы, которые использовали в парке для исключения резких перепадов между тропами, пришли в непригодное состояние и стали небезопасны.

- Рабочие демонтируют существующее покрытие, укладывают новое песчаное основание и оборудуют брусчатку с плавным переходом, - рассказали в пресс-службе ЦПКиО. - Особое внимание будет уделено зеленому фонду парка «Дружба: Волгоград – Баку». Здесь агрономы приведут в порядок существующие клумбы, расположенные вдоль главных и второстепенных аллей, высадят многолетние саженцы вейника, пеннисетума, лаванды, ирисов и др.

Для ухода за растениями смонтируют систему полива, которой ранее здесь не было. В парке планируют расширить зеленые зоны. Так, сейчас начался демонтаж участка асфальтобетонного покрытия рядом с аттракционом «Открытый автодром», где обещают уложить рулонный газон и высадить крупномерные растения.

Фото пресс-службы ЦПКиО