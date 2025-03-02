Общество 02.03.2025 17:40
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02.03.2025 17:40
В ЦПКиО Волгограда сегодня, 2 марта, состоялось кульминационное мероприятие в рамках двухдневных проводов зимы. Как сообщает ИА «Высота 102», на берегу Волги под восторженные возгласы волгоградцев вспыхнуло ярким пламенем 8-метровое чучело Масленицы. Огромная кукла, сделанная из соломы, дерева и ткани, горела с таким треском, что было даже жутковато.
Напомним, тысячи волгоградцев приняли участие в проводах зимы в ЦПКиО. Горожане с удовольствием участвовали в различных конкурсах, забирались на столб, угощались горячей кашей и чаем. На главных аллеях парка наблюдалось настоящее столпотворение.
Завтра, напомним, у православных начинается Великий пост, во время которого, как известно, рекомендуется соблюдать строгость и ограничения не только в питании, но и в образе жизни.
Видео и фото V102.RU
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