Общество 11.03.2025 20:48
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11.03.2025 20:48
Житель Новоаннинского района погасил долги после трудовой вахты в сфере ЖКХ. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина накопил долги по алиментам, налогам и штрафам за нарушение ПДД. Однако ни арест банковских счетов, ни ограничения на пользование имуществом не побудили мужчину погасить задолженность.Тогда алиментщика привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 10 часов обязательных работ и отправил его в одну из организаций районного ЖКХ. Труд в коммунальной сфере пошел ему на пользу.Только после этого он погасил все долги, в том числе и выплатил алименты.
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