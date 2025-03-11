Волгоградцам разрешили садиться в поезд без справок

Напомним, недавно было принято решение о введении скидки для детей этого возраста в размере 50 % от взрослого тарифа при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава.
В купейных вагонах двухэтажных поездов цена билета для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне.