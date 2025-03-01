Сложно представить, что еще недавно статный красавец Орион был «гадким утенком», изгнанным из родного табуна. Так распорядилась жизнь. Судьба коня могла сложиться по-разному. Но после череды испытаний он, наконец, нашел свой дом. А вместе с ним и самого себя. Как жеребец, выросший в одиночку в дикой природе, доверился людям и стал всеобщим любимцем, расскажем в материале ИА «Высота 102».

С самого рождения породистый конь мог купаться в любви и заботе, ведь его хозяин был давним почитателем лошадей орловской породы. Но большой дружбы ни с человеком, ни с его собратьями из домашнего табуна, куда он и попал полугодовалым малышом, у жеребчика не сложилось. Чувствуя себя изгоем, Орион – так его назовут много позже – регулярно совершал побеги в Волго-Ахтубинскую пойму.

- Тогда этот конь, сегодня роскошный красавец, представлял из себя достаточно жалкое зрелище, - вспоминает руководитель центра военно-спортивной подготовки «Щит» Дмитрий Антонов. – По какой-то причине у него не сложились отношения ни с хозяином, ни с табуном. Когда я спрашивал владельца, почему маленький коник бродит по лесам и овражкам в одиночестве, тот лишь отмахивался. Видимо, намучился с ним и с его регулярными побегами. А, может быть, виной тому были проблемы со здоровьем, что иногда также ведет к отторжению его сородичами.

Принявший незавидную участь одиночки, орловец все же не раз приходил к конно-спортивному клубу и издалека наблюдал за лошадьми. Зайти на территорию и уж тем более познакомиться с людьми Орион не решался. Слишком уж свежи были его воспоминания о прошлой жизни.

- Он тянулся к коням, но подойти к ним боялся. Такой вот «гадкий утенок»… Забрать его себе мы, естественно, не могли. Это чужой конь, и в этом вопросе мы принципиальны, - объясняет Дмитрий Антонов. – Иногда мы замечали, как он прячется за деревьями рядом с нашей территорией, иногда теряли его из виду на несколько недель. Вскоре судьбу Ориона решил случай. Когда жеребенок по кличке Феникс, попавший к нам в марте 2020-го истощенным и практически не имевшим шансов на жизнь, окончательно встал на ноги, то стал частенько уходить на прогулки в лес. С его стороны это было чистое хулиганство, но Феникс всегда рос в заботе и знал, что ему многое позволено. Ко всем ограждениям и заборам он относился совершенно наплевательски. В один из дней он устроил настоящий побег из «детского сада» – вывел жеребят через какую-то дырку и вместе с ними отправился на вольный выгул. Обратно же вернулся вместе с Орионом.

Но даже после этого одичавший конь еще долго оставался в стороне, выбирая вольную, уже знакомую и привычную жизнь. К новому постояльцу тогда не были готовы и в самом «Щите».

- У нас свой табун, свои правила, поэтому мы пару раз выводили его из центра. Он уходил, но через неделю вновь возвращался. В конце концов, жеребята своими тропами вновь завели его на территорию, - вспоминает руководитель Центра Щит. – В этот раз мы решили понаблюдать за его поведением. Вечером, когда табун получил команду заходить в конюшню на ночлег, он пристроился к нашим лошадям и даже выбрал себе свободный денник. Зайдя туда, остался до утра, а потом и на две недели. Было похоже, что свобода его уже не манила. Конечно, мы сразу его отмыли, очистили от клещей, обработали старые и свежие раны, провели полный осмотр. Однако его настороженность была велика. Он всё еще не подпускал к себе человека – не помогали ни овес, ни морковка. Любые резкие движения заставляли его разворачиваться и тут же бежать. И это, в общем-то, вполне объяснимо. Подобная реакция на человека, скорее всего, спасла ему жизнь. Ведь учитывая габариты и его общественную опасность, он запросто мог угодить под колеса автомобиля или попасть на мушку к охотнику.

Через две недели Орион, внезапно открывший для себя все прелести жизни под крышей, конечно же, не бросился в объятья к людям. Но все же поумерил свою строптивость. Сотрудники центра в свою очередь приняли окончательное решение – созвонились с владельцем коня и оформили сделку.

- Со дня покупки у нас началась очень тяжелая и кропотливая работа. Полгода, в любую погоду, мы работали с Орионом по несколько часов в день. Как ниндзя, мы в прямом смысле слова приближались к нему по шажкам, - говорит Дмитрий Антонов. – Наблюдая за нашим поведением, он, наконец, понял, что человек – это неопасно. Но все же его общая настороженность и вбитый с самого детства страх не позволял нам применять те подходы, которые мы обычно используем при работе и заездке лошадей.