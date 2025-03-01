Сложно представить, что еще недавно статный красавец Орион был «гадким утенком», изгнанным из родного табуна. Так распорядилась жизнь. Судьба коня могла сложиться по-разному. Но после череды испытаний он, наконец, нашел свой дом. А вместе с ним и самого себя. Как жеребец, выросший в одиночку в дикой природе, доверился людям и стал всеобщим любимцем, расскажем в материале ИА «Высота 102».
С самого рождения породистый конь мог купаться в любви и заботе, ведь его хозяин был давним почитателем лошадей орловской породы. Но большой дружбы ни с человеком, ни с его собратьями из домашнего табуна, куда он и попал полугодовалым малышом, у жеребчика не сложилось. Чувствуя себя изгоем, Орион – так его назовут много позже – регулярно совершал побеги в Волго-Ахтубинскую пойму.
- Тогда этот конь, сегодня роскошный красавец, представлял из себя достаточно жалкое зрелище, - вспоминает руководитель центра военно-спортивной подготовки «Щит» Дмитрий Антонов. – По какой-то причине у него не сложились отношения ни с хозяином, ни с табуном. Когда я спрашивал владельца, почему маленький коник бродит по лесам и овражкам в одиночестве, тот лишь отмахивался. Видимо, намучился с ним и с его регулярными побегами. А, может быть, виной тому были проблемы со здоровьем, что иногда также ведет к отторжению его сородичами.
Принявший незавидную участь одиночки, орловец все же не раз приходил к конно-спортивному клубу и издалека наблюдал за лошадьми. Зайти на территорию и уж тем более познакомиться с людьми Орион не решался. Слишком уж свежи были его воспоминания о прошлой жизни.
- Он тянулся к коням, но подойти к ним боялся. Такой вот «гадкий утенок»… Забрать его себе мы, естественно, не могли. Это чужой конь, и в этом вопросе мы принципиальны, - объясняет Дмитрий Антонов. – Иногда мы замечали, как он прячется за деревьями рядом с нашей территорией, иногда теряли его из виду на несколько недель. Вскоре судьбу Ориона решил случай. Когда жеребенок по кличке Феникс, попавший к нам в марте 2020-го истощенным и практически не имевшим шансов на жизнь, окончательно встал на ноги, то стал частенько уходить на прогулки в лес. С его стороны это было чистое хулиганство, но Феникс всегда рос в заботе и знал, что ему многое позволено. Ко всем ограждениям и заборам он относился совершенно наплевательски. В один из дней он устроил настоящий побег из «детского сада» – вывел жеребят через какую-то дырку и вместе с ними отправился на вольный выгул. Обратно же вернулся вместе с Орионом.
Но даже после этого одичавший конь еще долго оставался в стороне, выбирая вольную, уже знакомую и привычную жизнь. К новому постояльцу тогда не были готовы и в самом «Щите».
- У нас свой табун, свои правила, поэтому мы пару раз выводили его из центра. Он уходил, но через неделю вновь возвращался. В конце концов, жеребята своими тропами вновь завели его на территорию, - вспоминает руководитель Центра Щит. – В этот раз мы решили понаблюдать за его поведением. Вечером, когда табун получил команду заходить в конюшню на ночлег, он пристроился к нашим лошадям и даже выбрал себе свободный денник. Зайдя туда, остался до утра, а потом и на две недели. Было похоже, что свобода его уже не манила. Конечно, мы сразу его отмыли, очистили от клещей, обработали старые и свежие раны, провели полный осмотр. Однако его настороженность была велика. Он всё еще не подпускал к себе человека – не помогали ни овес, ни морковка. Любые резкие движения заставляли его разворачиваться и тут же бежать. И это, в общем-то, вполне объяснимо. Подобная реакция на человека, скорее всего, спасла ему жизнь. Ведь учитывая габариты и его общественную опасность, он запросто мог угодить под колеса автомобиля или попасть на мушку к охотнику.
Через две недели Орион, внезапно открывший для себя все прелести жизни под крышей, конечно же, не бросился в объятья к людям. Но все же поумерил свою строптивость. Сотрудники центра в свою очередь приняли окончательное решение – созвонились с владельцем коня и оформили сделку.
- Со дня покупки у нас началась очень тяжелая и кропотливая работа. Полгода, в любую погоду, мы работали с Орионом по несколько часов в день. Как ниндзя, мы в прямом смысле слова приближались к нему по шажкам, - говорит Дмитрий Антонов. – Наблюдая за нашим поведением, он, наконец, понял, что человек – это неопасно. Но все же его общая настороженность и вбитый с самого детства страх не позволял нам применять те подходы, которые мы обычно используем при работе и заездке лошадей.
Отношения со строптивым конем строились непросто. Впрочем, на скорое решение вопроса опытные конники и не надеялись.
- Орион был одним из тех коней, с которым нам пришлось договариваться буквально с нуля. Причем, к этому моменту он был уже взрослым и достаточно крупным. Допусти бы мы какую-то ошибку, он бы решил, что человек слаб. За этим могло последовать формирование дурных привычек - сбрасывание всадника, жестокое обращение с ним, укусы во время седловки. Если у животного появляются такие повадки, работать с ним становится крайне трудно. В таком случае специалисты либо тратят уйму времени на переучивание, либо попросту выбраковывают коней. То есть, обычный непрофессионализм приводит к тому, что лошадь может быть просто загублена, - объясняет Дмитрий Антонов. – Большую работу с Орионом проводили наши сотрудницы – Лиза и Алиса. Маленькими шажками, очень аккуратно, они выводили его на работу с седлом. Участвуя в военно-исторических реконструкциях, снимаясь в кино, занимаясь трюковой работой, мы постепенно готовили нашего орловца к чему-то большему.
Когда в жизни животного, еще недавно сторонившегося всех вокруг, появился молодой всадник Виктор, оно окончательно доверилось людям. Такая долгожданная «оттепель» вполне объяснима, ведь их отношения не сводились только лишь к тренировкам и выполнению рутинных обязанностей.
- Виктор – будущий ветеринар, оставшийся у нас после производственной практики. Именно ему мы доверили устранять последствия вольной жеребячьей жизни Ориона. Кропотливым трудом и ежедневными тренировками он сумел привязать коня к себе и добиться взаимного понимания. Накануне ежегодной реконструкции в ознаменование Победы в Сталинградской битве мы пошли на риск и в числе прочих заявили в качестве участников Виктора и Ориона. Надо понимать, что, в отличие от пехоты, мы работаем в экстремальных условиях. Лошадь не понимает, холостые или настоящие выстрелы звучат на площадке. А прибавьте к этому взрывы, дым, пламя. Работать в таких условиях может только хорошо подготовленное животное. После серии пробных выездов, знакомства с техникой, взрыва петард мы все же остались верны своему решению. Орион справится!
Первая погрузка в коневоз, первый выезд в поле, первые пробы… Такой масштабный старт мог обернуться для коня новыми страхами. Но опасения оказались напрасны, ведь рядом с ним был надёжный и по-настоящему «свой» человек.
- Орион отработал просто на пятерку и для дебюта вел себя идеально, - признает Дмитрий Антонов. – Сейчас я могу сказать, что он не просто вписался в наш коллектив, но и стал одним из его ярких представителей. Красивый, статный, «нарядный», как говорят в нашей среде. И, мне кажется, что его жизнь и судьба сложилась не просто удачно, а в какой-то степени счастливо. После долгих скитаний он, наконец, нашел самого себя.
Истории некоторых постояльцев конно-спортивного центра кажутся едва ли не кинематографичными. Несколько лет назад сотрудники «Щита» выхаживали оставленного матерью жеребенка. Иногда им казалось, что у Феникса нет шансов. Настолько слабым и болезненным он был тогда, в начале своего пути. Однако животное выжило вопреки всем пессимистичным прогнозам. Свое место в большой семье животных заняла и ослепшая после долгих скитаний Аля. Попав к человеку в плачевном состоянии, она не просто вернулась к активной жизни, но стала мамой и обрела по-настоящему надежного друга, старого мерина Глобуса, который посвящает всё свое время опеке незрячей подруги и воспитанию её дочери – молодой кобылки Апрельки. О трогательной судьбе Али читайте в отдельном материале.
Фото Дмитрия Антонова