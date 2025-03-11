«Работают в усиленном режиме»: таможня пообещала освободить Гумрак от нашествия фур

Астраханская таможня прокомментировала ситуацию со скоплением фур на подъезде к таможенному посту в поселке Гумрак в Волгограде. В ведомстве пообещали решить ситуацию в самое ближайшее время, передает V102.RU.

- В целях скорейшего осуществления таможенных операций по завершению таможенной процедуры, начиная со вчерашнего дня, должностные лица таможенного поста работают в усиленном режиме в условиях продленного рабочего дня. В таком режиме таможенный пост будет функционировать вплоть до обработки всех прибывающих транспортных средств, - сообщили информагентству в Астраханской таможне.

Своей очереди на оформление, как пояснили в ведомстве, ожидают водители большегрузных автомобилей, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, действие которой документально определено завершить Дзержинским таможенным постом.

- Необходимо отметить, что ситуация не является систематической и обусловлена заключением получателями товаров новых контрактов, в соответствии с которыми и осуществляются наблюдаемый объем поставок, - пояснили в организационно-аналитическом отделе таможни.

Напомним, что накануне о напряженной ситуации, связанной со скоплением фур на улицах волгоградского поселка Гумрак, сообщили местные жители. Они пожаловались на грязь, антисанитарию и разбитые дороги из-за скопления фур у таможенного поста. Жители Гумрака рассказали, что десятки фур заполонили в поселке прилегающие к таможенному посту улицы. Люди пожаловались на эту ситуацию в районную администрацию и в полицию. Полицейские провели беседу с водителями большегрузов и рекомендовали им покинуть поселок.

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