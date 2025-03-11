Происшествия

«Он чего-то испугался…»: пропавшего жителя Волгоградской области ищут соседи и полиция

Происшествия 11.03.2025 19:39
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11.03.2025 19:39


63-летнего жителя села Медведица Жирновского района Волгоградской области Владимира Батта объявили в розыск после того, как односельчане заметили пропажу мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», к поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
- Рост пропавшего – 177 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые, - говорится в ориентировке волонтеров.
Что могло случиться в отдаленном селе Волгоградской области? Соседка Владимира Яковлевича Марина рассказала ИА «Высота 102» о событиях, которые предшествовали исчезновению мужчины.
- Мы с ним дружим с детства, живем рядышком, у нас секретов друг от друга не было. Владимир и болезнь свою не скрывал. У него были проблемы с психикой, иногда накатывали приступы. В жизни он очень веселый человек был, общительный. Но, когда он становился молчаливым, мы уже все знали, что у него обостряется болезнь. Но он сам научился купировать приступы, делал себе уколы по назначению врача. Просто закрывался дома,  и некоторое время оттуда не выходил. Потом, когда болезнь отступала, он снова начинал общаться. За несколько дней до его исчезновения мы тоже заметили изменения в состоянии его здоровья. Но были уверены, что все обойдется, как это и раньше было. Поэтому, когда несколько дней его не видели, все думали, что Володя лечится дома. Потом, когда спохватились, поняли, что, скорее всего, он пропал перед 8 марта. Сначала слух прошел, что его забрали в больницу. Но это оказалось неправдой. Когда полиция подключилась, они делали запросы, он никуда не поступал,  - делится женщина.
По словам Марины, исчезновение ее соседа было скорее, похоже, на бегство.
- Он оставил свой телефон и не закрыл дверь в доме – такого никогда не было, - продолжает женщина. – Такое ощущение было, что он чего-то испугался… Хотя, да, он боялся. Владимир очень переживал в связи с тем, что происходит на Украине. Часто рассуждал, куда бежать, где прятаться,  если что… Возможно, он не смог сделать себе укол, вот приступ страха и заставил его убежать из дома…
Марина, как и другие соседи Владимира Яковлевича, уже пытались искать пропавшего в лесах рядом с селом, но все бесполезно.
- Мы даже не знаем, ушел ли он в теплой одежде, или вообще был раздетым. Как представлю, что он где-то замерзает сейчас в лесу, сердце кровью обливается… - едва не плачет собеседница информагентства.
Редакция следит за развитием событий и очень надеется, что Владимира Яковлевича найдут живым и здоровым.
Коллаж V102.RU


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