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Слежка и запреты на учебу и личную жизнь. В ГУ МВД рассказали, как с 5 февраля изменилась жизнь нелегалов

Общество 07.02.2025 15:42
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07.02.2025 15:42


В Волгоградской области сотрудники полиции выявили за 2024 год порядка 1000 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. Больше того, по данным правоохранителей, за последнее время в четыре раза возросло количество случаев привлечения на работу нелегальных мигрантов. Однако, с 5 февраля в Волгоградской области был усилен контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства. Начал действовать на сайте МВД России и реестр контролируемых лиц, что в совокупности должно изменить ситуацию. 

О последних изменениях в российском законодательстве, а также о том, как изменилась жизнь нелегалов в Волгоградской области на этой неделе, рассказали в ходе брифинга 7 февраля начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Михайлов и заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Управления Иван Смёрткин. 


5 февраля 2025 года в силу вступил Федеральный закон, содержащий ряд новелл, направленных на совершенствование законодательства в сфере контроля за пребыванием на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Данным законом вводится миграционный режим высылки в отношении граждан, которые находятся на территории Российской Федерации и не имеют законных оснований для пребывания на территории нашей страны. Суть режима заключается в ограничении незаконно находящемуся в России иностранному гражданину отдельных прав и свобод, а также в существенном расширении по отношению к нему мер государственного контроля, – сообщил Евгений Михайлов. 

Каждого – на карандаш

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», всех попавших под контроль российских правоохранителей иностранцев  включат в специальный реестр до их выдворения либо до урегулирования их правового статуса. 

По сути, это большая база данных, куда будут заноситься все, кто незаконно находится на территории нашей страны, – уточнил Михайлов. – Причем реестр будет обновляться четыре раза в сутки автоматически. Им могут воспользоваться физические лица, работодатели, органы власти, сотрудники госучреждений. 

Полицейские Волгоградской области настоятельно рекомендуют жителям региона проверять информацию в указанной базе в случаях, если они впервые взаимодействуют с иностранным гражданином. 

Если имя иностранца будет обнаружено в реестре, то никакие услуги ему не могут быть оказаны как госучреждениями, так и физлицами, – пояснил представитель ГУ МВД. – В качестве ограничений для иностранных граждан из реестра предусмотрен запрет выезда за пределы региона или муниципального образования, где он проживает. Запрещено приобретение недвижимого имущества, заключение браков, учреждение юрлица, открытие банковского счета, устройство на работу и устройство детей в детские сады или школы. 

Иностранцам, очутившимся в реестре МВД, кроме прочего, не удастся купить и билеты на общественный транспорт. 

Иными словами, комплекс услуг, который необходим каждому человеку в его повседневной жизни, недоступен для иностранных граждан, попавших в реестр контролируемых лиц, – подчеркнул Евгений Михайлов. 

Он также напомнил, что с 1 апреля 2025 года лица без гражданства или незаконно находящиеся на территории РФ не смогут получить образование в Волгограде.

Пользование реестром бесплатно для любого учреждения и физлица в Российской Федерации. 


Еще больше полномочий у МВД

У сотрудников МВД России в связи с законодательными новеллами появилось больше полномочий. Среди таковых: помещение иностранцев, которым назначено выдворение, в специальное помещение на срок  48 часов; право получать доступ и проникать в жилые и нежилые помещения, в которых находятся или могу находиться нелегалы; наблюдение за такими иностранцами с помощью технических средств; право устанавливать местонахождение контролируемого иностранного гражданина с помощью технических средств и др.  

В ходе брифинга представители ГУ МВД России по Волгоградской области отдельно остановились на положениях Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2024 года № 1126, согласно которым  иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся незаконно на России, до 30 апреля 2025 года могут урегулировать свой правовой статус и узаконить свое правовое положение, обратившись в подразделение по вопросам миграции. 

Для работодателей, оформивших на работу нелегалов, напомним, предусмотрена ответственность согласно< ст. 18.15 КоАП РФ. Размер штрафа в таком случае для должностных лиц составляет 25-50 тыс. рублей, для юрлиц – 250-800 тыс. рублей. Возможен и административный арест сроком до 90 суток. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

Видео: РИАЦ

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