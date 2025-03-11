Общество

Самозанятым волгоградцам рассказали, как накопить пенсию

Общество 11.03.2025 15:13
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11.03.2025 15:13


Самозанятые освобождены от обязательных взносов на пенсионное страхование, в связи с чем их пенсия не формируется. Однако они могут это сделать самостоятельно посредством добровольных взносов – для этого необходимо подать электронное заявление через Госуслуги в Отделение Социального фонда Волгоградской области. 

За год в Волгоградском регионе такой возможностью воспользовались 837 жителя.

Размер добровольного взноса определяется самим самозанятым, но законом предусмотрены минимальные и максимальные величины - 59 241,60 и 473 932,80 тысячи рублей. Чем больше взносы, тем больше у будут накоплены пенсионные коэффициенты, от которых будет зависеть размер выплат в будущем. 

Если самозанятый заплатит сумму меньше установленного лимита, то сформированный стаж будет определяться пропорционально перечисленной сумме. Добровольный взнос за текущий год необходимо будет заплатить волгоградцам до 31 декабря включительно. 

Чтобы самозанятым выйти на пенсию, необходимо выполнить несколько условий: 

  • достигнуть пенсионного возраста (в 2025 году – 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, к 2028 году – 60 и 65 лет соответственно),
  • накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) до 30,
  • иметь не менее 15 лет страхового стажа. 

    • В случае невыполнения необходимых условий гражданам назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

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