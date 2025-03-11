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«Диктант Победы»: проверьте знания о Великой Отечественной войне на платформе «Ростелеком. Лицей»

Телеком 11.03.2025 12:13 Реклама
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11.03.2025 12:13 Реклама


«Ростелеком» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к одноименной акции. Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля 2025 года. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая.
Уже не первый год миллионы людей по всему миру присоединяются к «Диктанту Победы». Всего за один академический часу частники должны быстрее всех правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны.
На образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Систематизировать знания помогут конспекты и тесты по каждой теме. Пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет, которые также представлены на образовательной платформе, позволят пользователям полностью погрузиться в атмосферу предстоящей акции и реально оценить уровень подготовки.
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:
— Мы в «Ростелекоме» гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как «Диктант Победы». Наша образовательная платформа «Лицей» уже зарекомендовала себя среди школьников и их родителей. Мы предоставляем удобные и качественные инструменты для подготовки, которые помогут участникам не только успешно подготовиться к диктанту, но и лучше познакомиться с историческими событиями своей страны.
Организаторами «Диктанта Победы» выступает партия «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». 
Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память»:
— Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к «Диктанту Победы». Платформа «Ростелеком. Лицей» расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом. Уверен, это поможет привлечь еще больше участников к написанию диктанта. 
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneRHUHzGZER

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