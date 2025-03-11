В Волгограде заметили премиальный спорткар Lamborghini Huracan

В Волгограде заметили редкий итальянский суперкар Lamborghini Huracan. Как сообщает V102.RU, автовоз с дорогим автомобилем был замечен накануне, 10 марта, горожанами в нескольких районах областного центра.
Итальянский автомобиль желтого цвета имел татарстанские номера. К слову, цена такого транспортного средства сейчас составляет свыше 22 миллионов рублей. Куда именно везли элитное авто, неизвестно.
Спорткар может разогнаться до 100 км/ч всего лишь за 2.9–3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 325 км/ч.
Фото: Гоночный город / t.me