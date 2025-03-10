«Тут всё СНГ. Весь асфальт уже разбили»: жители Гумрака просят спасти посёлок от нашествия фур

Жители Гумрака в Дзержинском районе Волгограда просят спасти их населенный пункт от нашествия фур, которые они наблюдают в поселке уже третий день.





- Улица Байдакова, улица Лесная уже все забиты фурами. Их уже около сотни. Все они приехали в таможню, которая располагается здесь. Номера разные - тут всё СНГ. Весь асфальт уже разбили, - сообщают V102.RU местные жители.

По их словам, такое скопление большегрузов жители поселка наблюдают уже третий день.

- Грязь и антисанитария. Они уже пикники устраивают. Водителям надо же питаться, в туалет ходить. К поликлинике, которая находится на улице Байдакова, просто не подойти, - жалуются люди.

Местные жители уже обращались в администрацию района, просили принять меры, но им поясняют, что этот вопрос не в компетенции районных властей. Также волгоградцы звонили в полицию.

Отметим, что в поселке Гумрак в Волгограде находится пост Астраханской таможни. Информагентство обратилось в ведомство за комментарием. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

Жители Гумрака сообщили, что в поселок после их звонков прибыл наряд полиции. По данным информагентства, с водителями фур проводят профилактическую беседу. Им рекомендовано выехать за пределы населенного пункта.

Видео: жителей Гумрака