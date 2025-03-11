Расследования

В Волгоградской области пенсионера лишили «ласточки» за вождение под градусом

Расследования 11.03.2025 17:21
0
11.03.2025 17:21


Старополтавский районный суд Волгоградской области огласил приговор 65-летнему местному жителю, который был задержан за вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, суд приговорил пенсионера к обязательным работам на 240 часов и конфисковал его автомобиль «ВАЗ 21074» в пользу государства.

В суде установлено, что 20 сентября 2023 года подсудимый был остановлен сотрудниками полиции с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование мужчина отказался.  Также выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Помимо обязательных работ и конфискации автомобиля обвиняемый также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Свою вину мужчина так и не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.03.2025 19:01
Расследования 11.03.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2025 15:21
Расследования 11.03.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2025 14:57
Расследования 11.03.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2025 10:23
Расследования 11.03.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2025 16:24
Расследования 10.03.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2025 10:51
Расследования 10.03.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2025 12:56
Расследования 09.03.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.03.2025 20:06
Расследования 08.03.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 20:20
Расследования 07.03.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 19:29
Расследования 07.03.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 17:37
Расследования 07.03.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 15:16
Расследования 07.03.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 13:45
Расследования 07.03.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:58
Расследования 07.03.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:36
Расследования 07.03.2025 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
Волгоградцам разрешили садиться в поезд без справокСмотреть фотографии
21:13
Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипяткеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:48
Алиментщик из Волгоградской области исправился после 10-часовой вахты в ЖКХСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области похоронят 28-летнего мобилизованного Вадима ГоловыринаСмотреть фотографии
19:39
«Он чего-то испугался…»: пропавшего жителя Волгоградской области ищут соседи и полицияСмотреть фотографии
19:01
Массовый снос деревьев на проспекте Университетский возмутил волгоградцевСмотреть фотографии
18:02
Руины турбазы требуют убрать с берега ВолгиСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области пенсионера лишили «ласточки» за вождение под градусомСмотреть фотографии
16:17
Минтранс планирует запретить поездку вдвоем на самокатеСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителюСмотреть фотографии
15:15
Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячкуСмотреть фотографии
15:13
Самозанятым волгоградцам рассказали, как накопить пенсиюСмотреть фотографии
14:57
Дело Рагима Шыхалиева со дня на день поступит в областной судСмотреть фотографии
14:30
В парке «Дружба: Волгоград – Баку» началось благоустройствоСмотреть фотографии
14:21
Школу искусств под Волгоградом экстренно эвакуировали из-за звонка с угрозамиСмотреть фотографии
13:54
Жители Михайловки сказали «нет» АЗС на публичных слушанияхСмотреть фотографии
13:46
«Работают в усиленном режиме»: таможня пообещала освободить Гумрак от нашествия фурСмотреть фотографии
13:26
Ставшее федеральным уникальное озеро будут спасать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде ул. Кирова парализовало ДТП с автобусом №55Смотреть фотографии
12:48
Путин внес в Госдуму законопроект о дне воинской славы 9 августаСмотреть фотографии
12:35
Эксперты выяснили настоящую зарплату среднего класса в РоссииСмотреть фотографии
12:13
«Диктант Победы»: проверьте знания о Великой Отечественной войне на платформе «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
11:59
В России будут блокировать продажу просроченных лекарств и фальсификатовСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде заметили премиальный спорткар Lamborghini HuracanСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде у экс-председателя СНТ «Горчичник» изъяли 35 земельных участковСмотреть фотографии
11:26
Пропавшего почти год назад бойца СВО похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:14
Облздрав сообщил подробности о ДТП со скорой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничьей с «Балтикой» мы довольны»Смотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом ДТП с тараном велосипедиста попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 