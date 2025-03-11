



Старополтавский районный суд Волгоградской области огласил приговор 65-летнему местному жителю, который был задержан за вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, суд приговорил пенсионера к обязательным работам на 240 часов и конфисковал его автомобиль «ВАЗ 21074» в пользу государства.

В суде установлено, что 20 сентября 2023 года подсудимый был остановлен сотрудниками полиции с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Также выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Помимо обязательных работ и конфискации автомобиля обвиняемый также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Свою вину мужчина так и не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.