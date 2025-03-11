Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипятке











Жители двух домов на юге Волгограда измучены испарениями, идущими из затопленных подвалов и невыносимым запахом. Горожане, проживающие в домах №№5 и 7 по улице Героев Сталинграда в Красноармейском районе, отчаявшись решить проблему с кипятком в подвальных помещениях, обратились за помощью в волгоградское отделение ОНФ. Жители двух домов на юге Волгограда измучены испарениями, идущими из затопленных подвалов и невыносимым запахом. Горожане, проживающие в домах №№5 и 7 по улице Героев Сталинграда в Красноармейском районе, отчаявшись решить проблему с кипятком в подвальных помещениях, обратились за помощью в волгоградское отделение ОНФ.

Выяснилось, что жители до сих пор не могут выяснить, кто должен избавить подвалы от кипятка, так как управляющая компания и ресурсоснабжающая организация перекладывают ответственность друг на друга.Волгоградцы опасаются, что скоро не смогут попадать в подъезды и свои квартиры, так как из-за постоянной влажности разбухают полы, в результате чего с трудом открываются и закрываются двери. От испарений портится мебель и бытовая техника.Активисты Народного фронта уже обратились в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области и прокуратуру Красноармейского района Волгограда с просьбой отреагировать на проблему и принять меры по устранению затопления.