Общество

Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипятке

Общество 11.03.2025 21:13
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11.03.2025 21:13




Жители двух домов на юге Волгограда измучены испарениями, идущими из затопленных подвалов и невыносимым запахом. Горожане, проживающие в домах №№5 и 7 по улице Героев Сталинграда в Красноармейском районе, отчаявшись решить проблему с кипятком в подвальных помещениях, обратились за помощью в волгоградское отделение ОНФ.
Выяснилось, что жители до сих пор не могут выяснить, кто должен избавить подвалы от кипятка, так как управляющая компания и ресурсоснабжающая организация перекладывают ответственность друг на друга.
Волгоградцы опасаются, что скоро не смогут попадать в подъезды и свои квартиры, так как из-за постоянной влажности разбухают полы, в результате чего с трудом открываются и закрываются двери. От испарений портится мебель и бытовая техника.
Активисты Народного фронта уже обратились в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области и прокуратуру Красноармейского района Волгограда с просьбой отреагировать на проблему и принять меры по устранению затопления.
Видео волгоградского отделения ОНФ VK.com

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