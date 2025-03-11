Экология

Руины турбазы требуют убрать с берега Волги

Экология 11.03.2025 18:02
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11.03.2025 18:02


Волгоградские экоактивисты обеспокоены ситуацией с бывшей турбазой «Волга», расположенной в водоохранной зоне реки, «останки» которой до сих пор не снесены вопреки решению суда. Как рассказали ИА «Высота 102» в общественной организации «ОСЬ», еще в далеком 2018 году Краснослободский суд Среднеахтубинского района Волгоградской области удовлетворил исковые требования облкомимущества о признании отсутствующим права собственности физического лица на турбазу «Волга». На собственника объекта также была возложена обязанность освободить часть земельного участка от кусков бетона и полуразрушенных зданий.


Однако прошло уже около 7 лет, а руины турбазы до сих пор портят ландшафт уникального природного уголка. 

- Освободить участок от «останков» турбазы должна была бывшая владелица Гаврилова Е.А., которая с 2008 года являлась собственницей объекта отдыха, - рассказал руководитель общественной организации Олег Гончаров. – Исполнение решения суда должны контролировать судебные приставы. С 2019 по 2024 годы должник семь раз (!) привлекался к административной ответственности, ей также запретили выезд из России. Однако воз, а точнее, руины турбазы и поныне там. 


По мнению общественников, судебные приставы не рассматривали возможность привлечения бывшей собственницы турбазы к уголовной ответственности за систематическое неисполнение решения суда, не контролировали, идет ли процесс расчистки участка и даже не выяснили наличие имущества у должницы, которое могло бы быть выставлено на торги. 

В прокуратуре Волгоградской области в ответе на жалобу общественников заверили, что в адрес ГУ ФСПП по Волгоградской области уже направлено представление в связи с выявленными нарушениями в работе судебных приставов.

Фото общественной организации «ОСЬ»

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