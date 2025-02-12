Общество

Терпим или привыкаем? Что изменилось спустя полгода работы платных парковок в центре Волгограда

Общество 12.02.2025 07:24
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12.02.2025 07:24


В феврале исполнилось полгода, как в центре Волгограда заработали платные парковки. Первые эмоции от этого нововведения остыли и теперь водители пытаются приспособиться к жизни в новых условиях. О том, как заполняются платные парковки, где оставляют свои машины волгоградцы и как изменился центр города после монетизации стоянок - в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Щиты стоят, а разметка стерлась

Первые платные парковки, напомним, появились 8 августа 2024 года на восьми улицах Центрального района Волгограда, прилегающих к набережной. Обозначены они информационными щитами и синей разметкой, которую в настоящее время на асфальте уже почти не видно.


В Волгограде 1 час стоянки легкового автомобиля на платной парковке стоит 40 рублей. Нарушителей штрафуют. К лету текущего года власти планируют расширить количество платных парковок, сделав их еще на 15 улицах, проспектах и площадях. Ранее сообщалось, что пространство для новых платных парковок оборудуют дорожными знаками, ограждениями и специальной разметкой. Работы планируют закончить к 1 мая 2025 года.



Загруженные дворы и тротуары

По данным интернет-портала «Парковки Волгограда», в настоящее время в городе действует 53 участка платной парковки, на которых находятся 879 мест. Так, к примеру, днем 11 февраля было свободно 748 мест - 85% от общего числа.


Напомним, что в нерабочее время (после 20.00) и в выходные дни парковки в Волгограде бесплатные. 


В рабочее время водители выбирают платные парковки неохотно, что вполне объяснимо. Свободные от коммерции парковочные места в центре Волгограда найти трудно - их тут же занимают. Водители стали чаще оставлять автомобили на пешеходных тротуарах и в зеленых зонах, чего ранее на центральных улицах почти не делали. Не платить разрешено только льготникам, в число которых попали владельцы дорогих электромобилей.






А деньги где?

Главным администратором доходов, которые поступают с платных парковок, является  департамент городского хозяйства администрации Волгограда.  Городские власти пока не озвучивали, сколько денег удалось заработать на платных парковках.



Также неизвестно, сколько парковочных сессий было совершено за полгода в Волгограде и на какое время водители предпочитают оставлять свои машины за деньги на центральных улицах Волгограда.





Фото: Геннадий Гуляев

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